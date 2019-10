Rihanna llamó a Trump «el ser humano más mentalmente enfermo» de EEUU

La cantante y actriz habló en una entrevista para la revista Vogue respecto a su música, negocios y política, y no se contuvo al arremeter contra Trump, indicando que parecía estar mentalmente enfermo.

Al hablar sobre la violencia armada en Estados Unidos, Rihanna, de 31 años, expresó su teoría de que el presidente Trump es tan desdeñoso con los tiroteos masivos porque a menudo los hombres blancos los llevan a cabo.

«¿El hecho de que se clasifique como algo diferente debido al color de su piel? Es una bofetada en la cara. Es completamente racista «, dijo Rihanna.

«Coloquen a un hombre árabe, con esa misma arma, en el mismo Walmart y no hay forma de que Trump se siente allí y lo aborde públicamente como un problema de salud mental», dijo la cantante.

«El ser humano con más enfermedades mentales en Estados Unidos en este momento parece ser el presidente», afirmó la cantante durante la entrevista.

Rihanna previamente había expresado palabras duras en contra del presidente Trump y sus respuestas a los tiroteos masivos en Instagram.

Luego de los tiroteos en Dayton, Ohio y El Paso, Texas, Trump tuiteó que los eventos fueron «un acto de cobardía».

El Instagram de Rihanna decía: «Um … Donald, deletreaste mal ‘terrorismo'».

En la entrevista de Vogue, Rihanna también habla sobre su próximo álbum, que estará influenciado por el reggae, así como también sobre su línea de ropa y maquillaje Fenty.

Rihanna calls Trump the «most mentally ill human being in America» https://t.co/1uWKJm7oZu pic.twitter.com/SVr9mGLekg

— The Hill (@thehill) October 9, 2019