¡Nueva modalidad! Roban gasolina a carros estacionados en Valencia

Robar gasolina de los vehículos estacionados en centros comerciales y condominios es la nueva modalidad delictiva en Venezuela, estos vehículos de colección les fueron extraídos todo el combustible, se encontraban estacionados en un centro comercial de Valencia, su propietario molesto decidió venderlos ante la situación.#SinGasolima #23Sep #VenprensaInforma