¡40-40 a vista! Ronald Acuña 39 jonrones y 36 estafadas (+ vídeos)

Ronald Acuña está las puertas de la hazaña: 40-40 en una temporada de las Grandes Ligas , a sacudir su cuadrangular 39 y robar par de almohadillas para llegar a 36 en la caída de su equipo Bravos de Atlanta 9-5 ante Filis de Filadelfia.

En un juego de siete vuelacercas, tres para los «hacheros» y el resto par los cuáqueros, que incluyó el undécimo de la campaña del criollo César Hernández, quien también fletó otra con imparable para apoyar la causa.

Primero las medias. El guaireño se embasó en su primer turno por error y no perdió e tiempo para estafarse la intermedia y el tercer cojín y liderar la Liga Nacional ese departamento con 36.

Pasó por la goma con el «leñazo» de Ozzie Albies y Bravos tomó ventaja de 2-0.

Al cierre del mismo episodio llegó la batazo solitario de cuatro esquinas entre las praderas derecha y central de César Hernández contra el lanzamiento del abridor colombiano Julio Terán.

Filadelfia tomó el control de la pizarra con el estacazo de Adam Haseley con uno en base en la parte baja del segundo inning para ampliar la ventaja otro con la misma dosis de Jean Segura en el tercer episodio.

El «derby de cuadrangulares» lo continuó el bate Adam Duvalla en el cuarto capítulo para traer a casa a Josh Donaldson y acercar el resultado 5-4.

Otra vez el madero de César Hernandez puso orden en la parte baja del sexto al ligar imparables que impulsó la sexta en la humanidad de Maikel Franco.

Pero Ronald Acuña se puso a las puertas del 40-40, sonar su jonrón 39 al sacar por el jardín central.

Con sacar el bambinazo 40 sería un récord para venezolanos porque por primera vez dos tendrían esa cifra o más en una temporada. El otro es Eugenio Suárez que acumula 44.

Ronald Acuña está a las puertas del 40-40, una combinacion de poder y corrín que solo cuatro lo han conseguido: José Canseco (1988, Atlético de Oakland 42-40), Barry Bonds (1996, Gigantes de San Francisco, 42-40), Alex Rodríguez (1998, Marineros de Seattle, 42-46) y Alfonso Soriano (2006, Nacionales de Washington, 46-41).

