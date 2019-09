¡Por lesión en cadera! Ronald Acuña cuesta arriba para robar las tres para 40-40

Ronald Acuña fue puesto en la lista de día a día por un lesión en la cadera izquierda, que deja el 40-40 en tres y dos, cuando apenas le restan cuatro juego de la temporada regular.

El guaireño, salió del encuentro de anoche en el tercer tramo, tras tratar de agarrar en elevado entre el jardín; central e izquierdo, en la parte baja del segundo inning, aunque lo terminó fue extraído por el manager Brian Snitke,

Bravos de Atlanta disputaba el encuentro ante Reales de Kansas City en el estadio de este último, que al final ganó el local 9-6.

Acuña sintió la molestia en la cadera izquierda, cuando fue en busca del globo que salió del bate de Bobba Starling, pero fue su compañero Nick Markakis, quien le llegó a la pelota para completar el primer out, informo MLB.com.

La divisa hachera, que la próxima semana arranca los playoffs, no quiso tomar riesgos de perder a una de sus principales piezas y Ronald Acuña fue puesto día a día.

Con 41 jonrones y 37 bases robadas, el jugador más joven en alcanzar el 40-30, pues está a tres estafadas en convertirse en el quinto pelotero en lograr esa combinación y por ende sería también en «más chamo» en lograrlo sin cumplir aún los 22 años.

Quedan cuatro juegos

Ya con 158 juegos disputados a Atlanta le quedan cuatro encuentros, esta noche termina la serie en el campo de Reales, tendrá el jueves libre para ir desde el viernes 27 al domingo 29 de septiembre a medirse a Mets en Nueva York.

«Estará día a día. Lo vamos a tratar y veremos cómo se siente mañana (miércoles)” soltó el mandamás de la divisa.

“Si me ponen en la alineación, jugaré. Yo no tomo esa decisiones. Si dependieran de mí, jugaría. Si dependiera de mí, me hubiese quedado en el partido» manifestó Acuña a MLB.com.

“He sentido eso antes. Pero soy un guerrero y voy a seguir jugando, pese a ese tipo de cosas. Así es como soy. He estado lidiando con eso y lo he puesto a un lado. Pero, eventualmente, llega un punto en el que se hace un poquito intolerable» confesó Acuña.

