Chamo ruso despidió a Roger Federer de Cincinnati

Andrey Rublev eliminó a Roger Federer del Másters 1.000 de Cincinnati en dos sets de 6-3 6 6-4 y alcanzó los cuartos de final del torneo.

El joven ruso de 21 años de edad, 70 en el ranking mundial. que llegó a torneo desde la fase de clasificación alcanzó así su segunda victoria ante un «Top 5», pero ahora ante la leyenda de 37 años, el helvético ganador siete veces en Cincinnati y tercera cabeza de serie.

Rublev eliminó a Roger Federer en 62 minutos

El ruso solo le bastó una hora y 2 minutos para enviar a casa al suizo, que dominó en todos los renglones y Rublev eliminó a Roger Federer, quizás con cierta facilidad.

Ahora Rublev se medirá en cuarto de final a su compatriota Daniil Medvedev, novena cabeza de serie que dispuso sin problemas al alemán Jan-Lennard Struff 6-2 y 6-1, y quien venía de dominar en segunda ronda al griego Stefanos Tsitsipas.

«Ha sido mi mayor triunfo y el más emotivo. ¿El verdadero campeón y la leyenda que es? No puedo imaginarme todos los días cuánta presión tienes. Quiero decir, saber que eres Roger y que todos te están mirando y necesitas demostrarlo todos los días, y él está haciendo esto, no sé por cuántos años. Quiero decir, esto es algo, no sé, irreal» declaró Rublev eliminó a Roger Federer.

Djokovic sigue en carrera

Quien no vaciló fue el serbio Novak Djokovic, principal cabeza del torneo y número uno del mundo al dominar al español Pablo Carreño 6-3 y 6-4 y también está en cuartos.

Djokovic actual campeón de Cincinnati, abreboca del último torneo de grand slam, el Abierto de Estados Unidos se medirá a al francés Lucas Pouille, número 31 de la ATP, que dispuso del ruso uso Karen Khachanov por 6-7 (3/7), 6-4, 6-2.

Pouille ya perdió este año con Djokovic en la semifinal del Abierto de Australia en tres sets. pero llega por tercera ocasión a esta instancia, la primera en Másters 1.000 de 2019.

ACN/MAS/Agencias

