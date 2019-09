Rusia detuvo buques de guerra norcoreanos después de un breve enfrentamiento

Este martes, los funcionarios de la guardia fronteriza de Rusia, practicaron la detención de dos buques de guerra norcoreanos, en aguas territoriales rusas del Mar de Japón, después de que una de las embarcaciones coreanas abrió fuego contra la patrulla rusa; Según informaron medios locales citando al Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB).

La patrulla fronteriza rusa descubrió a dos embarcaciones norcoreanas y 11 lanchas a motor que pescaban ilegalmente en la costa oriental lejana, tras lo cual fue detenido un primer barco de guerra; las acciones de la patrulla rusa provocaron que el segundo navío coreano abriera fuego contra los rusos, dijo la FSB.

«Ambas embarcaciones han sido detenidas», dijeron los medios locales al FSB; y luego agregaron que más de 80 norcoreanos habían sido hechos prisioneros durante el operativo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia llamó a un alto representante diplomático de Corea del Norte en Moscú por el incidente; y luego fue visto entrando al ministerio de la defensa ruso, informó la agencia de noticias RIA.

Las embarcaciones detenidas están siendo llevadas al puerto ruso de Nakhodka en el Lejano Oriente; de acuerdo a lo informado por el servicio FSB a la agencia de noticias Interfax.

En julio, Moscú acusó a Corea del Norte de detener ilegalmente uno de sus buques pesqueros en aguas internacionales.

En esa oportunidad, el gobierno de Pyongyang dijo que la tripulación había sido detenida por violar las reglas de entrada a Corea del Norte.

Russia detains two North Korean vessels after an armed attack was carried out on a border patrol ship’s inspection teamhttps://t.co/xIKoYaedvd

— The Moscow Times (@MoscowTimes) September 17, 2019