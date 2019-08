Rusia dice que misiles norteamericanos en Asia son una «amenaza»

El proyecto de la Fuerza Espacial propuesta por el presidente Trump, está un paso más cerca de despegar, ya que los altos mandos anunciaron esta semana, que un comando de combatientes espaciales se lanzará a finales de este mes, un paso clave para materializar la rama centrada en el espacio.

El Comando Espacial (SPACECOM), el primer nuevo comando de combate del Departamento de Defensa desde 2009, se lanzará el 29 de agosto, según informó el martes el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Joseph Dunford, en una reunión del Consejo Nacional del Espacio en Chantilly (Virginia, EE.UU.), a la que también asistió el vicepresidente Mike Pence.

El general de la Fuerza Aérea, John «Jay» Raymond, ha sido designado para comandar al SPACECOM y sus 87 unidades, que Dunford dijo que cubrirán «advertencia de misiles, operaciones satelitales, control espacial y apoyo espacial», según Defense News.

«Esta iniciativa tendrá un impacto positivo en nuestra capacidad de hacer crecer a las personas y las capacidades que necesitaremos en el futuro. Estoy seguro de que el enfoque que un solo servicio tendrá en cuenta tendrá un profundo impacto diferencia «, dijo Dunford sobre la Fuerza Espacial de los Estados Unidos.

«La dirección es clara. Lo entendemos. Y nos estamos mudando», agregó Dunford.

El presidente Trump, planteó por primera vez la idea de una «Fuerza espacial» en marzo de 2018, cuando dijo a los miembros del servicio en la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar en San Diego que estaba considerando la incorporación de una «fuerza espacial».

Durante ese mes, Trump anunció formalmente que su administración estaba considerando la creación de una rama militar de la Fuerza Espacial.

En febrero pasado, dirigió formalmente al Pentágono para que creara la Fuerza Espacial de los Estados Unidos como parte de la Fuerza Aérea; de manera similar a como el Cuerpo de Marines es parte del Departamento de la Marina.

«Es el futuro, es a dónde vamos», dijo Trump al firmar la directiva, conocida como Directiva de Política Espacial 4 (SPD-4).

«Sospecho que nos guste o no, es a donde vamos, en el espacio. Ese es el siguiente paso, y tenemos que estar preparados», agregó el mandatario.

«Nuestros adversarios están entrenando fuerzas y desarrollando tecnología para socavar nuestra seguridad en el espacio, y están trabajando muy duro en eso», señaló el presidente. «Es por eso que mi administración ha reconocido el espacio como un dominio de guerra; e hizo la creación de la Fuerza Espacial es una prioridad de seguridad nacional «.

El entonces Secretario de Defensa en funciones, Patrick Shanahan; tuiteó en diciembre pasado sobre la diferencia entre el Comando Espacial y la Fuerza Espacial, diciendo: «La Fuerza Espacial servirá como un proveedor de fuerza para el personal, los activos y las capacidades que respaldan las operaciones espaciales, mientras que el Comando Espacial servirá como el comando operativo; que empleará capacidades espaciales y liderará operaciones espaciales».

6 of 7: The Space Force will serve as a force provider for personnel, assets, and capabilities supporting space operations while Space Command will serve as the operational command that will employ space capabilities and lead space operations.

— Archive: Acting SecDef Pat Shanahan (@ActingSecDef) December 18, 2018