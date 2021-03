Acusan a Rusia e Irán por injerencia en elecciones de EEUU

Agentes de inteligencia de EEUU acusan a Rusia e Irán por injerencia en las elecciones pasadas donde se eligió al nuevo presidente del país norteamericano; el pasado noviembre de 2020.

Asimismo, afirmaron que intentaron interferir en los comicios, al tiempo que revelaron que Cuba, Venezuela y la milicia chií libanesa, Hizbulá; también trataron de influir en el proceso pero en menos intensidad.

Fue así, que éste martes, mediante un informe de 15 paginas, todos los servicios de inteligencia de EE.UU., incluida la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en inglés); determinaron que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, intervino a favor del expresidente Donald Trump.

Al contrario, el líder supremo iraní, Alí Jameneí, se menciona en el documento por su nombre legal, intentó perjudicar a Trump; en el transcurso de las elecciones en EEUU, en las cuales según inteligencia de ese país acusó de injerencia a Rusia e Irán.

Más detalladamente, las agencias de inteligencia afirman que «Putin autorizó una amplia gama de operaciones para minar la confianza pública; en el proceso electoral y exacerbar las divisiones en EE.UU. con el fin de ayudar a Trump y dañar tanto a Biden como al Partido Demócrata», reseñó EFE.

¿Rusia e Irán actuaron con injerencia en elecciones de EEUU?

Al parecer, no es la primera ve que Putin aparece en éstos informes, pues en el 2016, aunque no ordenó ciberataques; “principal herramienta fue el uso de grupos vinculados a Rusia para crear una serie de alegaciones falsas o no corroboradas sobre Biden.

En cuanto a Irán, el informe señala que se efectuó una “campaña de influencia encubierta por múltiples frentes; por parte de la República Islámica para socavar el apoyo a Trump». Además, que Jameneí “autorizó una campaña de las fuerzas armadas iraníes y sus servicios de inteligencia que incluía cibertataques».

A pesar de que muchos políticos y analistas, suponían que China habría participado de ésta manera en las elecciones de EEUU, donde acusan a Rusia e Irán de injerencia; el escrito de inteligencia concluyó que el «Gobierno chino no desplegó esfuerzos de interferencia, porque creía que el riesgo de interferir y ser descubierto era mayor que cualquier beneficio».

Es de recordar, que durante la campaña electoral, Trump repitió que China estaba intentando favorecer a Biden, sin mostrar pruebas; al reconocer que él había realizado una «dura política comercial» contra el país asiático.

