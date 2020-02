¡Feliz Día de San Valentín! Genuino amor que nos hace la vida feliz (+ vídeos)

Un investigador canadiense, afirma haber encontrado una manera de aliviar el sufrimiento emocional de la ruptura de una mala relación al «editar» recuerdos utilizando la terapia psicofarmacológica, mediante sesiones preprogramadas y el consumo de un medicamento para regular la tensión arterial.

El Dr. Alain Brunet ha pasado más de 15 años estudiando el trastorno de estrés postraumático (TEPT), trabajando con veteranos de combate, así como personas que han experimentado ataques terroristas y víctimas de delitos muy violentos.

Gran parte de su investigación se ha centrado en el desarrollo de lo que él llama «terapia de reconsolidación»; un enfoque innovador que puede ayudar a eliminar el dolor emocional de una memoria traumática.

En el corazón de su trabajo se encuentra un humilde producto farmacéutico, el propranolol (fármaco tipo “betabloqueador”); utilizado durante mucho tiempo para tratar dolencias físicas comunes como la hipertensión y las migrañas.

De acuerdo a la investigación de Brunet, este medicamento ahora podría tener un rango de aplicación “más amplio” y un mercado bastante grande; al actuar como terapéutico para aliviar las tensiones emocionales producto del rompimiento de una mala relación de pareja.

El método de “reconsolidación”, implica tomar propranolol aproximadamente una hora antes de una sesión de terapia; donde se le pide al paciente que escriba un informe detallado de su trauma emocional y luego lo lea en voz alta.

«A menudo, cuando recuerdas las malas experiencia, si hay algo nuevo que aprender, esta memoria se desbloqueará y podrás actualizarla, y luego se guardará nuevamente, modificada con un buen recuerdo»; dijo el psicólogo clínico canadiense a la BBC.

Ese proceso de “reconsolidación” mediante la terapia y el medicamento, crea una ventana de oportunidad para concentrase en la parte altamente emocional de ese recuerdo.

«Estamos utilizando esta comprensión mejorada sobre cómo se forman los recuerdos y cómo se desbloquean, actualizan y guardan nuevamente; esencialmente estamos utilizando este conocimiento reciente que surge de la neurociencia para tratar a los pacientes con este tipo de afecciones mediante terapia y un medicamento común», afirmó el Dr. Brunet.

