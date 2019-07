Sangriento motín en un centro carcelario de Brasil. Al menos 52 reclusos fueron asesinados en la revuelta, registrada este lunes en el interior de un penal en el norte del país sudamericano. Autoridades locales informaron que al menos 16 de los reclusos asesinados fueron decapitados en el motín.

Según la Superintendencia del Sistema Penitenciario de Pará (SUSIPE), el incidente inició a las 07:00 (hora local) y concluyó unas cinco horas después, hacia el mediodía.

El motín habría sido iniciado por un enfrentamiento entre dos bandas rivales: el Comando Vermelho y el Comando Clase A.

«Fue un enfrentamiento entre bandas rivales. Dos guardiacárceles fueron tomados como rehenes, pero ya fueron liberados», dijo un portavoz de la Superintendencia de Prisiones de Pará, citado por la AFP.

6W @6W_es

Mueren al menos 52 personas en un motín en una cárcel en Altamira (Brasil). Dos agentes han sido tomados como rehenes – G1

Se informó, además, que 16 de los reclusos asesinados fueron decapitados.

Según indica el portal Infobae, autoridades bloquearon el anexo en pleno motín, lo cerraron con llave, y los prisioneros, en respuesta, prendieron fuego el pabellón.

El humo invadió el edificio, causándole la muerte a otros prisioneros por asfixia.

RT ✔@RT_com

52 dead, including 16 beheaded: Hours-long fighting broke out in #Altamira prison in #Brazilhttps://on.rt.com/9z1p

Sangriento motín en cárcel brasileña deja más de 50 muertos

«Tenemos 52 muertos, entre ellos 16 decapitados. Todavía hace mucho calor dentro de la prisión, y estamos trabajando para remover los cuerpos», dijo por su parte el secretario de Susipe, Jarbas Vasconcelos Carmo, citado por el mencionado portal.

«La unidad es vieja y alberga a dos facciones criminales (…) No teníamos un informe de nuestra inteligencia que proporcionara un posible ataque de esta magnitud».

El centro carcelario se encuentra ubicado en la localidad de Altamira, en el estado brasileño de Pará.

Según la SUSIPE, 372 reclusos están asignados a la prisión.

MOTINES EN BRASIL

A finales de mayo de este año, 55 reos murieron en dos días de enfrentamientos en varias cárceles del estado de Amazonas, vecino de Pará.

En 2017, otra ola de enfrentamientos sacudió el país sudamericano.

Estos fueron atribuidos a rivalidades entre bandas, por el control de las rutas del tráfico de cocaína.

Brasil, con 727 mil detenidos, tiene la tercera mayor población carcelaria del mundo, por apenas 368 mil plazas.

Excandidato implicado en caso de corrupción se pone a disposición de la justicia en Guatemala

Mexicanos humillan a Kim Flores tras revelarse lo «horrible» que era antes de las cirugías.

ACN/AFP/Publinews

No deje de leer: