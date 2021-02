Sascha Fitness reveló que será nuevamente mamá

Este sábado la nutricionista e influencer Sascha Fitness, reveló que su familia le dará muy pronto la bienvenida a un nuevo integrante, luego de confirmar que está embarazada nuevamente.

La venezolana detalló que tiene al menos 9 semanas de embarazo.

“¡¡¡Sorpresa!!! ¡¡¡Y se nos creció la familia, estamos muy felices y emocionados!!! ¡Las niñas ni les cuento!”; celebró Sascha en su cuenta de Instagram.

Cabe destacar, que en la red social publicó videos del ecosonograma y momentos dulces junto a su hija Luna.

La influencer explicó que “normalmente la gente espera para decirlo después de las 12 semanas (…) Pensamos mucho si contarlo o no y al final pensamos: ¿por qué no? Así puedo compartirles la parte para mí más difícil del embarazo; que es el primer trimestre, son los síntomas en mi opinión más rudos, donde hay más miedo, ansiedad, malestar, y es algo que poco se ve en redes”.

Además, Sascha reveló que ha sido un embarazo duro. “Me ha pegado, muchas náuseas, todo me da asco; por eso no he podido seguir cocinando, los olores me vuelven loca, sueño, flojera, vómito…”, contó.

Finalmente, comentó que “quiero compartirles mis ansiedades y miedos por ser el primer trimestre; creo que la mayoría nos sentimos así sobre todo nuevo después de una pérdida, así que todas sus buenas vibras, bendiciones y oraciones serán bien recibidas y agradecidas”.

