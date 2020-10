La actriz Scarlett Johansson se casó en secreto con Colin Jost

Víspera del Día de todos los muertos

Llegó Halloween. La semana predilecta para los amantes del terror. Estos días, mañana 31 de Octubre y 1 de Noviembre, son conocidos en Venezuela como el “Día de los Difuntos” o de todos los muertos y el siguiente como “Dia de Todos los Santos”. Inmersos dentro del proceso permanente de transculturización nos preparamos para celebrarlo a lo yanqui, a lo mexicano y ¿Por qué no?, a lo criollo, en la casa frente al televisor o en la calle, cuidándonos de los malandros.

¿De dónde viene el nombre Halloween? ¿Está relacionado con algún santo?

Halloween es una contracción de la frase All Hallows’ Evening. Hoy en día solo se usa la forma acortada, y la frase completa es muy rara.

Hallow es una palabra inglesa muy vieja para decir «santo». Esta palabra sobrevivió como verbo: to hallow («santificar» o «dedicar»), pero es raramente usada como sustantivo (la palabra saint se usa en su lugar).

¿Qué es Halloween y como se celebra?

Halloween se refiere a la noche del 31 de Octubre, la noche antes del Día de Todos los Santos el 1 de Noviembre. Algunas tradiciones que eran comunes en las Islas Británicas veían esta noche como un tiempo especial donde la barrera entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos se debilitaba, por lo que las almas de los muertos podían visitar a sus familiares y amigos vivos.

Hoy en día, en Norteamérica y las Islas Británicas, esta noche se ha vuelto un evento festivo en el cual los niños se visten de fantasmas o demonios, y cualquier otra cosa imaginable, y visitan a las casas de sus vecinos para recibir dulces o hacerles trucos alegres y macabros.

Halloween en la televisión

Llega Halloween, y con él, los especiales que prácticamente todos los canales preparan para los amantes del género de terror. Por eso, hoy toca un puñado de recomendaciones relacionadas con la noche del 31 de octubre y también con el 1 de noviembre. Porque, en esta casa, este fin de semana seguro que se recitará algún verso del Tenorio y se leerá alguna de las Leyendas de Bécquer. Algo de eso hay también en el listado que viene a continuación.

– TerrorMolins

La plataforma Filmin incluye a partir de este fin de semana una selección de 17 largometrajes y 10 cortos del festival de cine TerrorMolins. Estará disponible del 31 de octubre al 22 de noviembre e incluye la película argentina Historia de lo oculto (a partir del 6 de noviembre), que recibió el aplauso de la crítica en el Festival de Sitges.

– Truth Seekers

Una de las series de estreno de esta semana es esta comedia de terror de Amazon Prime Video (estreno el viernes 30) cocreada por Simon Pegg y Nick Frost, protagonistas de la trilogía del Cornetto. Dos técnicos se van encontrando con casos paranormales en las casas y lugares a los que acuden a trabajar a la vez que van fortaleciendo sus lazos personales. Vistos dos capítulos, tiene algo más de terror que de humor, aunque se queda un poco a medio camino en ambos casos. Pero viene bien para estas fechas.

– Evil.

Con un tono ligeramente parecido pero mejor rematada tenemos esta serie del matrimonio King, ideal para recuperar en estos días, en la que una psicóloga, un seminarista y un carpintero investigan casos de posibles posesiones demoníacas. La emite en España Syfy y su primera temporada está disponible en Movistar +.

– Creepshow.

Terror terror es el que ofrecen los capítulos de esta serie que acaba de estrenar Atresplayer Premium con capítulos de media hora con historias independientes entre sí y directores reconocidos dentro del género. Todavía no me he atrevido a hincarle el diente, pero parece una buena apuesta si se busca pasarlo mal.

– La leyenda de Sleepy Hollow y el Señor Sapo.

Una opción para ver en familia puede ser este clásico disponible en Disney + con dos historias independientes. Hoy nos quedamos con la segunda en orden de aparición (empieza hacia el minuto 36), centrada en la leyenda de Ichabod Crane y el pueblo de Sleepy Hollow (e inspiración para la película Sleepy Hollow que protagonizó Johnny Depp). Animación clásica con un toque siniestro en su tramo final.

– Pesadilla antes de Navidad.

Animación más moderna es la de este otro clásico reciente (también disponible en Disney +) dirigida por Henry Selick y producida por Tim Burton. Además, sirve para ir dando paso a la Navidad, que ya está a la vuelta de la esquina.

– Don Juan Tenorio.

No hay nada más tradicional en España por Todos los Santos que las representaciones del Don Juan de José Zorrilla (bueno, sí, los buñuelos de viento y los Huesos de Santo). Como alcalaína, os recomendaría el Don Juan en Alcalá, posiblemente la representación teatral más multitudinaria de España. Pero este año no lo hay. Habrá que conformarse con la revisión del Estudio 1 de TVE de 1966 disponible en el servicio A la carta.

– Bécquer.

En esa línea, en estas fechas también es recomendable recuperar las Leyendas de Bécquer. En TVE se puede rescatar Maese Pérez el Organista, que emitieron dentro de la serie Cuentos y leyendas en 1976. Para algo más actual, la ficción sonora que estrenó el pasado fin de semana RNE de El monte de las ánimas, cuya historia transcurre precisamente en estas fechas, con Juan Echanove, Fran Perea y Lucía Caraballo.

Lo que estoy viendo

En estos días he estado picoteando aquí y allá algunas de las próximas novedades. De los estrenos inminentes me quedaría con Muerte en Salisbury (viernes 30 en Movistar Seriesmanía), miniserie de cuatro capítulos basada en el caso real de una alerta sanitaria en un pueblo británico tras el envenenamiento de un ex espía ruso.

También he empezado El arte del engaño (viernes 30 en Filmin), otro thriller británico de cuatro episodios en el que un profesor casado y una alumna comienzan una relación. Poco después la esposa de él muere repentinamente. Cuando la joven se traslada a vivir con él comprobará que la sombra de la fallecida es demasiado alargada en el extraño caserón en el que viven. Le falta algo de garra, pero sirve para pasar el rato.

Más. También he visto el primer episodio de Roadkill, thriller político protagonizado por Hugh Laurie (estreno el lunes 2 en Movistar Seriesmanía). Tiene cierto aire a House of Cards: Laurie interpreta a un político conservador y populista en ascenso en el Gobierno que ve cómo su carrera corre peligro por ciertos asuntos personales y profesionales del pasado que amenazan con ver la luz.

Bastante buena pinta en su arranque. No puedo decir lo mismo de Next (lunes 2 en Fox), un thriller conspiranoico protagonizado por John Slattery demasiado convencional, al estilo de tantos dramas high concept de cadenas en abierto estadounidenses, en el que un aparato de inteligencia artificial similar a Siri o Alexa empieza a tomar sus propias —y maléficas— decisiones. Yo no voy a pasar del primer episodio.

Por cierto, un par de apuntes al margen: como sé que había mucha gente esperándolo, os aviso de que el 1 de noviembre estará la cuarta temporada de This Is Us en Amazon Prime Video y que en esa misma plataforma ya está POR FIN disponible al completo la maravillosa The Americans. Disfrutadlas.

