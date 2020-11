Secuela de «Pantera Negra» iniciará su filmación en 2021

La producción y filmación de la muy esperada secuela de Pantera Negra (Black Panther 2), está programada para comenzar en julio de 2021, según un reportes de fuentes ligadas a Marvel.

La película de superhéroes de Marvel estaba programada originalmente para comenzar a rodarse en marzo de 2021, pero la trágica muerte del actor principal de la franquicia, Chadwick Boseman, retrasó los planes mientras el elenco y el equipo lidiaban con el dolor de su pérdida.

Según The Hollywood Reporter, citando múltiples fuentes, «Black Panther 2» se rodará en Atlanta por seis meses con Ryan Coogler como director.

Secuela de «Pantera Negra» se empezará a rodar en 2021

Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke y Angela Bassett están listos para repetir sus papeles y la estrella de «Narcos» de Netflix, Tenoch Huerta, está en conversaciones para interpretar a un nuevo antagonista.

The Hollywood Reporter, dijo que Marvel no tenía comentarios sobre la historia, pero indicó que no usará gráficos generados por computadora (CGI, por sus siglas), para incluir al actor Boseman en la película.

La productora ejecutiva de «Black Panther», Victoria Alonso, confirmó previamente la no utilización de la tecnología CGI en la secuela, en un comunicado al diario argentino El Clarín.

«No. Solo hay un Chadwick y ya no está con nosotros. Lamentablemente, nuestro rey ha muerto en la vida real, no solo en la ficción, y nos estamos tomando un poco de tiempo para ver cómo continuamos la historia y cómo honrar este capítulo de lo que nos ha sucedido inesperadamente, es tan doloroso y terrible para ser honestos», explicó Alonso en el comunicado.

Pantera Negra 2 inicia su rodaje en julio y trasciende que el mexicano Tenoch Huerta se encuentra en negociaciones finales para interpretar a un villano 🎬 pic.twitter.com/wam9h87IYR — Edu Rocha (@EduRochaL) November 20, 2020



[Fuentes]: ACN | Fox News | El Clarín | THR | Redes

No dejes de leer: Afganistan: Cohetes impactaron áreas residenciales y la cifra de fallecidos aumenta (+Video)

* Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN