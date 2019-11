Seguidores de Lady Gaga la critican por olvidar «Artpop»

Durante los últimos días, la cantante Lady Gaga, una de las divas pop del siglo XXI; fue criticada por su seguidores luego de publicar en Twitter que no se acuerda de Artpop.

Este, es el nombre del tercer disco de su carrera, el cual el 6 de noviembre cumplió seis años de haber salido al mercado.

Sobre este tipo de comentarios, muchos y muchas «little monster» consideran; que Lady de Gaga trata de trollear a sus fans.

¿Gaga se olvidó de Artpop?

Luego de la publicación, los usuarios en Twitter se molestaron y aprovecharon las redes; para echarle en cara a la artista que diga eso de su propio trabajo.

En alguno de los twett que ha generado esta confesión de la diva, se lee; «Gaga, no me tatué ‘ARTPOP‘ para esto». Otros, «Gaga diciendo que no se acuerda de ARTPOP cuando es su mejor disco».

Grabación del disco

Vale recordar, que cuando Lady Gaga grabó este disco, vivía una crisis musical; en la cual tenía dudas si ser una artista más seria (después grabó un disco de jazz) o una estrella pop.

Aunado a ello, fue su época más loca, pues se veía en los aeropuertos marcando un performance; o visitando lugares públicos y premiaciones con vestidos muy fuera de lo común.

Sin embargo, todas esas anécdotas parecen que actualmente fueron olvidadas; incluso se presume no recuerda algunos de los éxitos de los disco lanzados en 2013 como Venus o Applause.

¿Ésto quiere decir, que ya no volverá a cantar las canciones de este disco conciertos?; solo ella lo sabrá. Mientras, los seguidores quedan en incertidumbre.

ACN/Los40/Foto: Los40

