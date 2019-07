Los seis puntos de Maduro en Barbados

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) declaró este lunes una emergencia por inundación para la capital de la nación norteamericana y las áreas aledañas.

Las lluvias torrenciales de la mañana desataron el caos en la capital de la nación el lunes, convirtiendo las estaciones de Metro en duchas interiores y enviando inundaciones repentinas a través de los vecindarios suburbanos, donde las autoridades dijeron que habían montado decenas de rescates acuáticos.

El Servicio Nacional de Meteorología dijo el lunes que una alerta de inundación repentina estaba en efecto para el Distrito de Columbia, luego de que más de tres pulgadas de lluvia cayeron en el Aeropuerto Nacional Reagan una hora antes en el día.

«Se han producido inundaciones repentinas generalizadas esta mañana en el área metropolitana de California”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en un comunicado.

“Gran parte de esta inundación está disminuyendo y la fuerte lluvia ha terminado. Sin embargo, algunas de las corrientes más grandes siguen aumentando, por lo que las inundaciones y los cierres de carreteras continuarán hasta la tarde”; informó el NWS.

El NWS, aconsejó a las personas que se dieran la vuelta si se encontraban con carreteras inundadas; y dijo que la mayoría de las muertes por ahogamiento durante una inundación repentina ocurren dentro de los vehículos.

FREDERICK FLOODING: Water floods Baker Park in Frederick, Maryland as heavy storms move across the region. https://t.co/z27t9Mz065 #fox5weather pic.twitter.com/DdMGn8ODk5

— FOX 5 DC (@fox5dc) July 8, 2019