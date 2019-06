Sequía Argentina que Messi no ha podido saciar

La sequía Argentina que sufre a nivel de selecciones de mayores data desde que su máxima figura Lionel Messi tenía seis años edad. Suma 25 años sin alzar una Copa América.

Cerca se sumar la Copa de Mundo Brasil 2014, al perder en la final contra Alemania, luego llegaron los dos chances en Copa América Chile 2015 la Centenaria un año después en Estados Unidos, en ambos se le atravesó la divisa austral.

A esto hay que recordar que en Rusia 2018 su salida en octavos fue suficiente para sacar de tajo al bicampeón con Chile en el certamen más antiguo del planeta, pero pésimo por su paso en el banquillo albiceleste Jorge Sampaoli.

Sequía Argentina que ni el rosarino ha podido saciar

Cuando está por cumplir 32 años el próximo 24 de junio, ni Lionel Messi y otros que ya no están, más los que aún se mantiene de su era han podido sacarse la espinita, sequía Argentina que pesa un mundo.

Quizás contar con un técnico como Lionel Scaloni, quien de mediático no tiene nada y quizás no tiene la misma presión de sus antecesores, ha venido probando los jugadores que no solo piensen que es Messi el que la centre desde el tiro de esquina y lo haga de cabeza.

Messi retorno en un partido contra Venezuela y Argentina no se vio nada bien al caer 3-1 y eso fue apenas el 22 de marzo de este año. pero sigue buscando la manera de llegar con el once ideal.

Arranca ante Colombia

Comenzar la fase de grupo (B) ante Colombia el sábado 15 de junio (6:00 pm) será más que un termómetro para ver lo que trae Scaloni. El miércoles 19 de este mes (8:30 pm) su rival será Paraguay y cierra contra el invitado Catar, el domingo 23 de junio (3:00 pm). No debería tener problemas en conseguir un puesto en cuartos y con 14 coronas, una menos que Uruguay, la misión es romper la sequía en tierra amazónica.

Figura: Lionel Messi

Por enésima vez Lionel Messi se montará este camión en el hombro. Quizás más herido que cualquiera de sus compañeros, porque en los últimos 15 días de mayo Barcelona fue eliminada en semfinales de Champions tras la épica remolcada de Liverpool y perdió la final de la Copa del Rey contra Valencia.

Solo el título de Liga y su casi seguro sexto «Balón de Oro» en una temporada donde logró otros récords personales, «La Pulga» querrá saciar ese sequía que lo atormenta y que lo ha dejado tentando en irse y no más selección.

Probable once

Nómina

Porteros: Franco Armani (River), Esteban Andrada (Boca), Agustín Marchesín (América).

Defensas: Nicolás Tagliafico (Ajax), Germán Pezzella (Fiorentina), Nicolás Otamendi (Manchester City), Juan Foyth (Tottenham), Renzo Saravia (Racing), Marcos Acuña (Sporting Portugal), Funes Mori (Villarreal), Casco (River).

Centrocampistas: Matías Zaracho (Racing), Leandro Paredes (PSG), Guido Pizarro (América), Roberto Pereyra (Watford), Giovani Lo Celso (Betis), Rodrigo De Paul (Udinese), Guido Rodríguez (América), Ángel Di María (PSG).

Atacantes: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Lautaro Martínez (Inter), Matías Suárez (River), Paulo Dybala (Juventus).

ACN/MAS

