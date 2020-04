Periodista Sergio Novelli denunció el allanamiento a su casa en Venezuela

El periodista Venezolano Sergio Novelli, denunció a través de sus redes sociales este jueves poco después del mediodía; que funcionarios de la Dgcim ejecutaron un allanamiento a su casa en Venezuela, argumentando que se trataba de una supuesta orden de investigación.

A su denuncia agregó, que «yo no dejé nada en Venezuela, más allá de mis afectos y mis parientes. No sé qué buscan. Lo único que hago es informar sobre lo que acontece en mi país, su realidad. No se si lo que quieren es que me calle. ¡Mi función como periodista es decir siempre la verdad!».







Asimismo, explicó que alquiló su residencia desde que salió del país hace más dos años, a una familia pastoral evangélicos; por lo que reiteró que si llegaron con una orden de una supuesta investigación, allanaron y se llevaron cuatro computadores y cinco teléfonos, ninguno de esos equipos le pertenecen.

«En teoría irían ahora a casa de sus padres, quienes son personas de la tercera edad. Ellos no tienen nada que ver con mi trabajo», apuntó en su cuenta de Instagram.

Periodista Sergio Novelli denunció el allanamiento a su casa

Es de recordar, que esté tipo de acción en contra de Novelli se suma a la lista de los últimos ataques de la gestión de Nicolás Maduro sobre varios periodistas en el país; quienes de acuerdo a los directivos del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) están cumpliendo con su función de informar de manera oportuna y veraz sobre la realidad que vivien los venezolanos.

Yo no deje en Venezuela nada, más allá de mis afectos y parientes. No se que buscan. Lo único que hago es informar sobre lo que acontece en mi país. Su realidad. No se si lo que quieren es que me calle. Mi función como periodista es decir siempre la verdad! — Sergio Novelli (@SergioNovelli) April 16, 2020

En este contexto, el CNP denunció 39 agresiones físicas contra periodistas en Caracas entre enero y febrero; cuando el hecho noticioso se enfocó en temas de relevancia política para el país entre chavistas y opositores.

De hecho, según la autoridad gremial nacional y algunas regionales, «los ataques fueron perpetrados por grupos relacionados al régimen»; entre ellos, el allanamiento a su casa que denunció hoy Sergio Novelli.

Por su parte, el secretario general del CNP, Edgar Cárdenas emitió un comunicado dónde expresó que «las agresiones a periodistas y medios dificultan el ejercicio del periodismo en Venezuela. Esto es parte de una política de Estado que busca silenciar el derecho a la información y opinión».

Con información: ACN/El Nacional/Redes/Foto: Cortesía

