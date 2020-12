Mexicano Sergio «Checo» Pérez son la matraca en GP de Sakhir

El mexicano Sergio Pérez ganó GP de Sakhir, el penúltimo del Mundial de Fórmula Uno, de nuevo en Baréin; donde logró su primera victoria en la categoría reina, en una carrera que el español Carlos Sainz (McLaren) acabó cuarto.

‘Checo’ firmó su décimo podio en F1 al ganar por delante del francés Esteban Ocon (Renault), quien festejó su primer cajón; mientras que su compañero en Racing Point, el canadiense Lance Stroll, que acabó la carrera en tercera posición.

De esta manera, Pérez logró la primera victoria para México desde que Pedro Rodríguez en el Gran Premio de Bélgica de 1970, hace cincuenta años.



El canadiense Daniel Ricciardo (Renault) fue quinto; por delante del tailandés Alexander Albon (Red Bull), en una carrera alocada, en una pista de tres kilómetros y medio -dos kilómetros más corta que lo habitual- a la que se dieron 87 vueltas y que el ruso Daniil Kvyat (Alpha Tauri) acabó séptimo.

Los dos Mercedes, que habían salido desde la primera fila, se hundieron al final de la carrera. El finlandés Valtteri Bottas, que arrancó desde la ‘pole’ acabó octavo; un puesto por delante del inglés George Russell, sustituto de su compatriota el ya séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, ausente al dar positivo en coronavirus.

También puntuó el inglés Lando Norris, compañero de Sainz en McLaren; que perdió el tercer puesto del Mundial de constructores en favor de Racing Point, el equipo de ‘Checo’, que no pudo reprimir sus lágrimas en el podio después de firmar una de las gestas más brillantes de toda la historia del deporte mexicano.

El último Gran Premio del año, el de Abu Dabi, se disputará el próximo domingo 14 de diciembre en el circuito de Yas Marina.

Impresiones

«Desde hace diez años llevo esperando este momento. No sé qué decir. En la primera vuelta había perdido toda opción, la carrera se había acabado para mí. Pero no desistí. Es increíble haber ganado, no me lo puedo creer». Sergio «Checo» Pérez

«No tengo palabras. Lloré en la línea meta. «No puedo describirlo bien, han pasado tantísimas emociones por mi cabeza… ha sido una temporada muy dura». Esteban Ocon

