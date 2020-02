Servicio para criptomonedas lanza el BOD

“BOD MODO Cripto” lanza Banco Universal

Un servicio innovador de atención especializada en el segmento de operaciones con criptomonedas; lanza el Banco Occidental de Descuento (BOD); ampliando así la oferta comercial para apoyar a sus clientes en sus gestiones bancarias.

De esta forma, la institución se adapta a las tendencias internacionales; incorporando una propuesta ágil y dinámica que además convive con las normativas establecidas; por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP).

Este servicio de atención exclusivo MODO CRIPTO del BOD; crea un ecosistema que facilita el uso masivo de criptomonedas entre sus clientes, las casas de intercambio y los sistemas de pago.

“BOD MODO Cripto” contribuye a crear un ecosistema que facilite el uso masivo de las criptomonedas, de manera segura, transparente y confiable; integrando y desarrollando alianzas entre los diferentes actores de la comunidad de criptomonedas y blockchain del país, donde operadores, usuarios, casas de intercambio y sistemas de pago puedan interrelacionarse de manera óptima. “BOD MODO Cripto” brinda la posibilidad de formar una comunidad para realizar operaciones con activos digitales entre clientes BOD, con el respaldo de uno de los principales bancos del país.

El BOD, Banco Universal, diseñó, como primer paso en el desarrollo de su visión Cripto, un servicio de atención especializada para clientes operadores de criptoactivos, que entiende las necesidades particulares de cada uno y estimula la comprensión de los procesos, así como la relación entre las Casas de Intercambios -debidamente licenciadas- y los bancos con sus clientes, para masificar el uso y proporcionar liquidez al sistema de criptomonedas. El servicio por el que apuesta el banco en esta oportunidad apunta a un esquema cada vez más dinámico en términos de operatividad, donde los clientes podrán referir a personas con las que ejecutan transacciones frecuentes en las distintas casas de intercambio.

De esta manera, el BOD se activa en el modo cripto, diversificando su oferta de servicios, adaptándose a las tecnologías que hoy son vanguardia y reconfiguran el sistema financiero.

ACN/BOD

