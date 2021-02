Sorprende a tu pareja en San Valentín con un encuentro sexual muy hot

En San Valentín cada pareja celebra de diferente manera, entre estás formas se encuentran los chocolates, las flores y cumplir algunas fantasías sexuales.

El Día de los Enamorados se encuentra a la vuelta de la esquina. ¿Ya sabes qué vas a hacer para celebrarlo?.







La propuesta para este San Valentín es hacer aquello que tu pareja tanto desea y que siempre lo posponen para alguna ocasión especial. ¿Qué mejor que el día de los enamorados para materializarlo con mucho sexo?

¿Qué te vas a poner?

No es necesario que salgas corriendo a renovar tu vestuario, pero es importantísimo que tu pareja note que te has preparado para una noche especial. Sácate ese calzado cómodo con el que te ve todos los días, arréglate el cabello, resalta tus rasgos con un toque de make up – unos labios rojo pasión que quedarán súper sexy, y no te olvides del perfume. Un punto fundamental para las mujeres, ¡la lencería!, ponte ese conjunto que sabes que lo volverá loco.

Crear el ambiente



Espléndido si tienen reservada una noche en un bonito hotel, si piensan salir a cenar a un lugar especial o prepararán una velada íntima en casa, si tienen la suerte de realizar una escapada a un destino romántico o intercambiarán regalos. Con todo eso irán creando un clima regado de sensualidad que los ayudará a disfrutar a pleno del plato fuerte de la noche; ¡el encuentro sexual!

¿Sabes qué desea tu pareja?

Todos sabemos lo que nuestra pareja desea. Sin embargo, aquellos que están juntos desde hace poco puede que no, o quizás se trate de una pareja en la que la comunicación no fluye, ya sea por timidez o cualquier otro motivo.

Entonces, es la noche ideal para averiguar qué desea el otro en la cama. Acomódense en el sofá de casa, relájense y, mientras beben una copa de vino o toman helado, cuéntense qué cosas les suben la temperatura.

Un encuentro único, sexo en San Valentín



Salgan de la rutina sexual a la que están acostumbrados y aprovechen la ocasión para un encuentro muy caliente. Pueden comenzar con un baño de espuma juntos, una sesión de masajes eróticos ( para los que es necesario estar completamente desnudos!), o también con un streap tease, si quieren pasar más rápido a la cama. Y finalmente, concédele eso que tanto desea, siempre y cuando estés de acuerdo, obviamente.

Si se trata de dirty talking, tienes unos días para ir practicando… Cuando te encuentres a solas, intenta decir algunas cosas en voz alta, en realidad tipo susurro, para ir acostumbrándote y que luego no te resulte tan incómodo.

En cambio, si sabes que muere porque le practiques sexo oral, hay varias cosas que debes tener en cuenta. Si eres un chico, concéntrate en el clítoris de tu pareja, usa toda tu boca, ¡y no te detengas ni bien ella haya alcanzado el orgasmo!. Si eres una chica, recuerda estimular el punto G y juega también con sus testículos.

Ahora bien, si lo que quiere es sexo anal, deben estar muy relajados, ¡pero a la vez excitados! No se olviden que quien recibe tendrá el control hasta que finalmente suceda la penetración; lubríquense para estar más cómodos.

¿Un juguete sexual? ¿Ese es su deseo? Quizás, convendría que los dos se pusieran de acuerdo en qué juguete van a elegir y hasta dónde se animan a llegar para evitar un mal momento. De todas maneras, si es la primera vez y tienen cierto temor, pueden probar con unas esposas o simplemente con una venda en los ojos, ¡verán cómo se intensifican los sentidos!

Para finalizar, un regalo que nunca falla es tocarse adelante de ellos, estarán eternamente agradecidos.

ACN/El País

No dejes de leer: ¡Toma nota! Descubre estas zonas erógenas para enloquecer a tu hombre

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN