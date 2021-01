El enigma infinito

’Quien no castiga el mal, ordena que se haga’’ LEONARDO DA VINCI

Por Juan Carlos Pasquez

¿Si te dieran 5000$ para ayudar el fútbol qué harías? Y eso por poner solo una de las tantas transferencias que recibió el nefasto en la tierra de Renny Ottolina.

Con seguridad usted querido lector no lo hubiera gastado en una silla presidencial; un servidor y una página web, que de por si no suman 5000 dólares y que fue de poca ayuda o nada al fútbol del estado donde nació Venezuela; tampoco lo gastarías en par de aires acondicionados como ocurrió en otro estado. Y es que esta gente de verdad no sirve.

Con 5000 verdes pudiste comprar 250 balones, o también podrías cortar la grama de los campos de 30 clubes durante 8 meses; pero siendo más creativo le hubieras pagado a 250 entrenadores la acreditación intermedia en Fútbol Base que ofrece una federación de fútbol.

Pero, decidiste comprar tu silla presidencial… Y sigamos sacando todo a la luz, con lo que un patrocinador te dio más esos 5000 $ pudieras cubrir el costo de fichaje completo de 1000 niños necesitados.

Pero,en vez de eso y a pesar de la pandemia en el mes de marzo y abril pasado pusiste a Micky Usurero a cobrar el fichaje e inscripción a los clubes de un torneo que no se efectuó. Ahora todos los clubes te preguntan: ¿DONDE ESTÁ LA PLATA?

¿Usted sabe cuánto da la Conmebol a los equipos por solo clasificar a alguna copa internacional? No?; pues nosotros sí. Entonces es cuando vemos con descaro decir que estos equipos quieren ayudar a que la liga infantil y juvenil crezcan.

Si fueran tan buenos como quieren dársela y solo aportaran un diezmo de su ganancia al fútbol base, las cuentas dicen que podrían regalar 12 mil balones que dividido entre los 24 estados del país serían 500 balones para cada Asociación.

No, ¿pero me vas a salir con solo 56 balones???; ¿Por qué no se preocupan por pagar las deudas que tienen a equipos por el robo de jugadores en las categorías inferiores, traspasos y solvencias que tanto daño hicieron y provocan la desaparición de escuelas de formación?

Mosca con los procesos electorales sin validez. Aquí hay convocatorias sin basamento legal para conformar comisiones electorales realizadas antes del 13 de enero 2021. Por lo que no tienen valor y cuenten que serán impugnadas. Los tramposos de siempre quieren jugar adelantado; la diferencia esta vez es que hay mucha gente con el ojo bien pelado, y un cuerpo legal que está dispuesto a pelear para evitar cualquier irregularidad. Así que a ponerse las alpargatas que lo que viene es joropo.

TIPS MENTALES: Veneno potente

“En una tierra muy lejana se sabía que la única manera de salvarse después de beber veneno era beber otro aún más fuerte, que neutralizaba al débil. El rey quería asegurarse de que poseía el veneno más poderoso del reino, con el objetivo de garantizar su supervivencia, fuese cual fuese la situación. Así que llamó al farmacéutico del reino y al tesorero. Le dio a cada uno de ellos una semana para fabricar el veneno más fuerte. Entonces, cada uno de ellos debía beber el del otro, y después el suyo. Por lo tanto, el que superviviese habría fabricado el veneno más potente. El farmacéutico se puso manos a la obra, pero el tesorero sabía que no tenía ninguna posibilidad, ya que el farmacéutico tenía mucha más experiencia que él en este campo. Así que inventó un plan para asegurar su supervivencia y la muerte del farmacéutico. El último día, el farmacéutico se dio cuenta de que el tesorero sabía que no podía ganar, así que probablemente se había sacado de la manga un plan. Después de pensar un rato, el farmacéutico imaginó cuál debía de ser el plan del tesorero, así que desarrolló un plan alternativo para asegurarse que fuese él quien sobreviviese y que el tesorero muriese. Cuando llegó el momento, el rey los llamó. Bebieron los venenos como se había planeado, y el tesorero murió, el farmacéutico sobrevivió y el rey no consiguió lo que buscaba. ¿Qué pasó exactamente?”.

Las respuestas en el Facebook UNIVERSIDAD VIRTUAL DE VENEZUELA

Nos vemos…

Juan Carlos Pasquez

Facebook: Universidad Virtual de Venezuela

[email protected]

ACN

