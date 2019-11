Siberia: Científicos perplejos por perro congelado de 18.000 años

La galaxia NGC 6240 es un ejemplo bien estudiado de una fusión de galaxias, pero el descubrimiento de que esconde tres agujeros negros supermasivos lo convierte en un ejemplo sorprendente de una galaxia formada a través de una fusión triple.

En el estudio, un equipo internacional de astrónomos identificó tres agujeros negros supermasivos localizados cerca del centro de la galaxia NGC 6240, que ha sido visiblemente perturbada por los efectos gravitacionales de una fusión triple.

NGC 6240 es una galaxia que se encuentra relativamente cerca, a solo unos 300 millones de años luz de distancia, y los astrónomos asumieron previamente que su forma extraña era el resultado de una fusión común entre dos galaxias.

Estas dos galaxias, pensaron, colisionaron mientras se movían a cientos de kilómetros por segundo, y todavía están en proceso de fusión. Por lo tanto, los investigadores esperaban encontrar dos agujeros negros supermasivos escondidos cerca del centro de la colisión cósmica.

Sin embargo, cuando revisaron en detalle el núcleo de la galaxia NGC 6240 utilizando modernas técnicas de mapeo 3D, el equipo encontró inesperadamente tres agujeros negros supermasivos; cada uno con un peso de más de 90 millones de soles.

A modo de comparación, el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, Sagitario A *, pesa alrededor de 4 millones de masas solares.

Además, los tres agujeros negros gigantes de NGC 6240 están apiñados en una región de menos de 3.000 años luz de diámetro; que es menos del uno por ciento del tamaño de la galaxia en la que residen.

«Hasta ahora, tal concentración de tres agujeros negros supermasivos nunca se había descubierto en el universo», dijo el coautor del estudio Peter Weilbacher; del Instituto Leibniz de Astrofísica de Potsdam, en un comunicado de prensa.

Aunque los astrónomos han encontrado previamente tres galaxias separadas y sus agujeros negros asociados en un curso de colisión antes; esta es la primera vez que han sido testigos de una trifecta de agujeros negros supermasivos; apretujados en un espacio tan pequeño.

El hallazgo no solo es un descubrimiento extraño, emocionante y sin precedentes, sino que también muestra cómo varias galaxias pueden unirse simultáneamente; para construir las galaxias más grandes del universo.

