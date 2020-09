Sigue la filmación de «The Batman» mientras Robert Pattinson cumple cuarentena

Este fin de semana anunciaron que sigue la filmación de «The Batman» mientras que el protagonista Robert Pattinson cumple con la cuarentena; al contagiarse de la covid-19.

El trabajo cinematográfio dirigido por Matt Reeves y que debería estar en pantallas en 2021, está siendo rodada en Reino Unido; aunque hace unos días tuvo una parada por la ausencia del actor.

Sin embargo, el equipo de producción procedió a avanzar sin su protagonista, por lo que las grabaciones continúan en medio de medidas estrictas por el nuevo coronavirus.

Así lo reseñó, el Daily Mail y la agencia Europa Press, «la filmación de la nueva película en solitario del personaje de DC Comics; se retomó en los Studios de Leavesden, siguiendo todos los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades británicas; pero sin Pattinson«.

Filmación de The Batman sigue en pié

En este sentido, el director ejecutivo de la British Film Commission, Adrian Wootton, declaró a Variety que «estamos seguros de que con todas las medidas implementadas; cualquier producción puede reanudar su filmación tan pronto como sea seguro hacerlo».

Todo ello se profundizó más aún, ante el positivo de Pattinson, que causó una parada en la producción, pero el director de The Batman afirmó que la filmación sigue.

De hecho, señaló que está tratando de no volver a congelar el rodaje, que incluye actualmente la mayor parte de las escenas; en las que no es necesario la aparición del actor. «Algunas en las que aparezca Batman/Bruce Wayne pero en las que no se vea su rostro y pueda ser sustituido por su doble de cuerpo», explicó Reeves.

Vale recordar, que junto a Pattinson, completan el elenco Zoë Kravitz como Catwoman, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Colin Farrell como Pingüino; además Jeffrey Wright como James Gordon, Paul Dano como Enigma, Peter Sarsgaard como el Fiscal de Distrito de Gotham Gil Colson o John Turturro como Carmine Falcone.

Cabe recordar, que luego de cinco meses suspendida por la pandemia, la filmación de “The Batman” sigue esta semana; incluso la película todavía tiene una grabación de 11 semanas por delante.

Con información: ACN/Agencia Telám/Variety/Foto: Agencias

