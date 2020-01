Hallazgo en el sistema inmune podría lograr la erradicación del cáncer

Una parte recién descubierta de nuestro sistema inmune podría aprovecharse para tratar efectivamente todos los tipos de cáncer, afirman los científicos.

El equipo de investigadores de la Universidad de Cardiff, descubrió un método para eliminar el cáncer de próstata, mama, pulmón y otros tipos de cáncer en pruebas de laboratorio.

Los hallazgos, publicados en la revista Nature Immunology, no han sido probados en pacientes, pero los investigadores dicen que tienen un «enorme potencial».

Los expertos dijeron que aunque el trabajo aún estaba en una etapa temprana, fue muy emocionante por las implicaciones que conlleva.

Nuestro sistema inmune, es la defensa natural del organismo contra las infecciones, pero también ataca las células las cancerosas.

Los científicos estaban buscando formas «no convencionales» y previamente no descubiertas, de como el sistema inmune ataca los tumores de forma natural.

Lo que encontraron fue un tipo especial de célula T dentro de la sangre de las personas. Las células T son capaces de escanear el cuerpo para evaluar si hay una amenaza que necesita ser eliminada.

«Aquí existe la posibilidad de tratar a cada paciente», dijo el investigador profesor Andrew Sewell a la cadena BBC. «Anteriormente, nadie creía que esto fuera posible”, agregó el investigador.

«Este hallazgo, eleva la posibilidad de un tratamiento para el cáncer ‘de talla única’, un solo tipo de células T que podría ser capaz de destruir muchos tipos diferentes de cáncer en la población», afirmó el científico.

Las células T tienen «receptores» en su superficie que les permiten «ver» a nivel químico, identificando amenazas potenciales.

El equipo de Cardiff descubrió una célula T cuyo receptor que podría encontrar y matar una amplia gama de células cancerosas en el laboratorio, incluidas las células de cáncer de pulmón, piel, sangre, colon, mama, hueso, próstata, ovario, riñón y cuello uterino.

