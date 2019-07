16 soldados norteamericanos arrestados por tráfico de personas en California

16 infantes de marina norteamericanos, fueron arrestados este jueves en una base militar en al sur de California, acusados de una serie de delitos, ente los cuales destacan el tráfico de personas y posesión ilícita de drogas; según informó el Cuerpo de Marines en un comunicado.

Alrededor de las 7:30 am, en la formación matutina regular del Primer Batallón, 5to Regimiento de Infantería de Marina de EE.UU., los 16 infantes de marina fueron convocados al frente de las filas de 800 miembros en Camp Pendleton.

Los soldados, fueron arrestados por el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS, por sus siglas en inglés); según al teniente Cameron Edinburgh, portavoz de la Primera División de Infantería de Marina de la base.

16 #Marines arrested at Camp Pendleton, accused of human smuggling and drug-related offenses – updates @fox5sandiego pic.twitter.com/feuSAEnKoc

