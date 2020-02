Al momento de emigrar los antecedentes penales son los documentos más solicitados.

De este modo, la alta demanda de empleo por parte de emigrantes en pases latinoamericanos y sudamericanos han forzado a las empresas a solicitar recaudos como estos para verificar que el emigrante no está huyendo de la justicia.

Cómo solicitar antecedentes penales en Venezuela

Si vas a emigrar a otro país, es importante saber como tramitar este documento para que te vayas con todo los papeles en regla.

El primer paso ingresa a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores antecedentes penales.

Seleccionar la opción de servicio a la ciudadanía y luego darle clic a la opción de certificación de trámites internacionales para hacer antecedentes penales solicitud.

Coloca tu correo electrónico, debe ser gmail y una clave ya que será tu usuario y contraseña en esta página.

Seguidamente, inicia sesión y rellenar los campos solicitados para obtener la cita de antecedentes penales.

Después de culminar estos pasos deberas realizar la solicitud de antecedente penales en Venezuela.

Aproximadamente en 72 horas la solicitud te llegará al correo electrónico, es una forma muy sencilla de como solicitar antecedentes penales en Venezuela por internet.

Asimismo, este documento debe pasar por el ministerio de relaciones exteriores para su posterior apolillamiento y la cita de antecedente penales debe ser realizada por la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Recomendaciones para la solicitud

De este modo, se le recomienda ingresar a la página web en un horario de lunes a viernes, ya que los fines de semana suele estar caída o no funciona lo suficiente.

Debe saber a que organismo va dirigida dicha carta, es decir debe saber y seleccionar el país al momento de colocar el organismo que solicitan la certificación.

Te dejamos algunos ejemplos:

Argentina : Dirección Nacional de Migraciones de la República de Argentina

: Dirección Nacional de Migraciones de la República de Argentina Aruba : Departamento de Integración, Manejo y Admisión de Extranjeros en Aruba

: Departamento de Integración, Manejo y Admisión de Extranjeros en Aruba Chile : Embajada de la República de Chile en la República Bolivariana de Venezuela

: Embajada de la República de Chile en la República Bolivariana de Venezuela Colombia : Embajada de la República de Colombia en la República Bolivariana de Venezuela

: Embajada de la República de Colombia en la República Bolivariana de Venezuela Ecuador : Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador

: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador España : Ministerio de Justicia del Reino de España

: Ministerio de Justicia del Reino de España México : Instituto Nacional de Migración de México

: Instituto Nacional de Migración de México Panamá : Servicio Nacional de Migración de la República de Panamá

: Servicio Nacional de Migración de la República de Panamá Perú : Policía Nacional del Perú

: Policía Nacional del Perú República Dominicana : Embajada de República Dominica en la República Bolivariana de Venezuela

: Embajada de República Dominica en la República Bolivariana de Venezuela Uruguay: Ministerio del Interior Dirección Nacional de Migración de la República Oriental del Uruguay

Cada persona tiene la posibilidad de realizar un trámite diario, tres trámites mensuales y diez anuales, si realiza un número mayor será rechazado.

Se recomienda realizar la solicitud en horas de la mañana ya que cuenta con 5000 cupos diarios.

La carta de antecedentes penales no debe se legalizada ya que esta cuenta co la firma del Ministerio del Interior, Justicia y Paz y no requiere que se legalice al menos que sea necesario para su equivalencia internacional apostillarla.

Esta solicitud es únicamente válida si realiza en idioma castellano, no se puede hacer en otro idioma ya que el sistema lo rechazara automáticamente.

Por último los antecedente penales son una carta registrada y dada por el ente regulatorio para avalar que la persona tiene un historial penal limpio o que no posee ningún tipo de registro penal.

Para que este documento tenga validez los antecedentes deben estar debidamente firmados por el ente regulatorio, así como apostillados para su validez en extranjero.

