Sólo falta fecha para elecciones parlamentarias

La creación de una comisión para hacer una consulta pública; y definir la fecha de las elecciones parlamentarias, anunció este lunes; el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello. «Ninguna de estas decisiones inconstitucionales tiene validez ni reconocimiento alguno», señaló Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN)

Francisco Ameliach, María Alejandra Díaz y Diosdado Cabello; serán los encargados de llevar a cabo el proceso de consulta, que será anunciado; al pueblo venezolano en los próximos días.

“Si resulta que la consulta dice que es el primero de enero, ese día la haremos; si es este año se hará, se hará cuando diga la consulta. Pido todo el apoyo de los constituyentes. Nos debemos enfocar en esta tarea”, dijo Cabello.

“Nosotros nos estamos preparando a conciencia para participar en elecciones. No sé si la derecha tendrá candidato después de todo esto. Vamos al contraataque”, resaltó.

Solo falta fecha para elecciones parlamentarias

Agregó que el proceso electoral se llevará a cabo por encima de cualquier cosa, “las elecciones que vienen, chillen, llueva, truene o relampagueen, falta definir la fecha, hay que ponerle fecha”.

Hizo énfasis en que las elecciones no deben pasar del año 2020. “Es inminente, pero previo a recomendación de esta ANC podría cambiarse la fecha. Esta ANC es plenipotenciaria y soberanísima”, refirió.

«Ninguna de estas decisiones tiene validez» afirma Guaidó

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, se pronunció este lunes 12 de agosto sobre la sesión ordinaria de la ANC en la que designó una comisión para definir la fecha para las próximas elecciones parlamentarias, considerando estas decisiones «sin validez».

«Ninguna de estas decisiones inconstitucionales tiene validez ni reconocimiento alguno: nadie reconoce al falso TSJ ni a la fraudulenta Constituyente; solo les queda la represión. Obstruyen cualquier solución pacífica con tal de defender sus negocios e intereses personales», escribió el jefe del Parlamento a través de su cuenta Twitter.

Asimismo rechazó la continuación del juicio penal a José Guerra, Rafael Guzmán, Juan Pablo García y Tomás Guanipa, luego de que el TSJ los acusara «en la comisión flagrante de los delitos de «Traición a la Patria, Conspiración, Instigación a la Insurrección, Rebelión Civil, Concierto para Delinquir, Usurpación de Funciones, Instigación Pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada».

«Venezuela reconoce la determinación de nuestros diputados @TomasGuanipa, @JoseAGuerra, @RafaelDGuzmanR y @JuanPabloGve. La @AsambleaVE surge de la soberanía popular, por lo que no puede ser eliminada ni disuelta, menos por falsas instituciones. Mañana tomaremos nuevas medidas, advirtió».

ACN/redes/diarios

