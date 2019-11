Solo hay un presidente (encargado) en Venezuela

Es falso que en Venezuela haya dos presidentes, sólo hay uno encargado que es Juan Guaidó, ya que Nicolás Maduro está usurpando el poder, afirma la doctora Cecilia Sosa, ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Recomienda a Guaidó a que retome su carisma natural

La ex presidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, sostiene que en Venezuela no hay dos presidentes, sino uno encargado, que es Juan Guaidó. Estima que Nicolás Maduro está usurpando el cargo.

A su modo de ver Juan Guaidó es presidente encargado en virtud del Estatuto para la Transición de la Democracia, pues es éste el que le da esa investidura. “Aquí no hay dos presidentes como se nos quiere hacer ver. Confusiones sobre las cuales el régimen es muy astuto para crearlas”.

No obstante Sosa recomienda a Guaidó que retome su carisma natural, ya que a su juicio últimamente ha asumido un discurso electoral de corte tradicional, cuando su éxito está en conectarse con toda la sociedad en general.

Estima que el dirigente opositor no solo debe reunirse con la clase media, sino con los ciudadanos de a pie, que aspiran un cambio político, el cual está planteado en el Estatuto para Transición a la Democracia.

“El debe asumir su postura como presidente encargado y no como diputado aspirante a la presidencia”, expresó.

Compromiso y participación con los ciudadanos

La ex Compromiso y magistrada aconsejó a Guiadó que oiga el clamor de los venezolanos, que escuche, que hay que dejar atrás los discursos de promesas, que ya no le dicen nada a un pueblo sufrido por el hambre y las necesidades producto de la falta de garantía de sus derechos fundamentales. “Esos discursos declarativos sin sustancia, no dicen nada ante la emergencia humanitaria compleja en que vivimos, él debe reinsertarse en el estilo fresco, autentico, de compromiso y participación con los ciudadanos en las decisiones políticas, como lo hizo cuando se juramentó ante el todo pueblo “.

Manifestó que los ciudadanos quieren acciones concretas no promesas, y las líneas generales de tales acciones están en el documento político que guía la salida de la tiranía, que no es otro que el Estatuto.

Sosa le recordó a Guaidó la lectura del discurso de Rómulo Betancourt, cuando asumió como presidente constitucional el 13 de febrero de 1959, tras el derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez.

A su entender ese documento es hoy muestra de modernidad en el ejercicio de la política, al asumir con su experiencia que ejercer la política constituye un compromiso con todos, expresando con claridad, coherencia, contundencia y sinceridad lo que podía hacer por Venezuela y su gente, las dificultades que tenía y cómo retomaría la regularización de la controversia pública y el respeto a las reglas de juego democrático.

En ese histórico documento, que se puede encontrar por internet y el cual invitó la jurista a leer, Betancourt expresó los compromisos concretos que adquiría y las tareas a las cuales se comprometía durante los 5 años de su mandato.

Guaidó nos necesita y nosotros lo necesitamos

“Eso es lo que queremos haga Juan Guaidó; que sea sincero y nos convoque para hablarnos del compromiso que asume junto a nosotros, él nos necesita y nosotros lo necesitamos a él, pero siempre que cumpla la palabra empeñada por los diputados de la AN con fundamento en el 333 constitucional el “…volver a la Constitución desde la Constitución.”

Piensa que Juan Guaidó está a tiempo de recuperar la fuerza inicial de su mandato, más cuando tiene el respaldo de más de 60 países que han depositado en él los lineamientos para que se cumpla el cese de la usurpación.

La exmagistrada precisó que Guaidó tiene un gran compromiso con Venezuela, que debe terminar de asumirlo como presidente (E), porque es en ese carácter que tiene el respaldo de una comunidad internacional, de allí que debiera involucrarse más con la sociedad civil, hacerla parte de sus decisiones y no solo con los partidos políticos que hacen vida en la Asamblea Nacional.

Apuntó que la propuesta que le hace Soy Venezuela, movimiento al cual ella pertenece, es crear un Consejo Ejecutivo. “Entendemos que ese apoyo de partidos y sus diputados puede que los vea cómo esenciales estando cerca el 5 de enero de 2020 fecha de la elección del presidente de la AN; Guaidó ya no es un hombre de un partido, es el presidente de todos los venezolanos que lidera la etapa de cese a la usurpación”.

Será ya en la conformación del Gobierno de Unidad Nacional, que entran los militares, las universidades, los empresarios, los trabajadores, las iglesias, los partidos políticos y todas las fuerzas vivas, semejante a cuando se produjo el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, con el fin de sostener y estabilizar la transición, dejando claro que son contextos diferentes, pero el mismo deseo de la sociedad venezolana decidida a conducir el cambio político.

Atención al Estatuto de Transición

Señaló que el Estatuto de Transición exige que se avance en un nuevo CNE y observamos con preocupación que la Comisión Preliminar para designar los miembros que escogerán los nombres de los rectores para ser llevados a la plenaria de la AN, está integrada por personas que ya no son diputados y perdieron su investidura al incorporarse a la espuria ANC. De mantenerse deslegitimaría cualquier proceso electoral que se realice, y esto coincide con lo señalado por María Corina Machado cuando afirmó que “los venezolanos no van a aceptar cualquier elección con Maduro en el poder” lo cual además es un invitación a seguir la ruta fijada por el estatuto.

Es conveniente atender y considerar la propuesta realizada por Soy Venezuela en cuanto a la conformación de un Consejo Ejecutivo para el cese a la usurpación, por cuanto el mismo estaría integrado por la sociedad civil en representación de losr diversos ámbitos de la vida nacional.

Recomen a los venezolanos a mantener la fe y la esperanza, porque en la unidad de Venezuela, que no solo se da entre partidos políticos, sino entre todas las fuerzas vivas, incluyendo a la familia militar, para dar con el cese a la usurpación y empezar a transitar el retorno a la democracia y al respeto a los derechos humanos de todos.

