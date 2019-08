Spiderman francés subió rascacielos en Hong Kong con una bandera de paz

El escalador francés conocido como el «Spiderman», subió un rascacielos de Hong Kong y colocó una bandera instando a la paz, en momentos en que la ciudad asiática es sacudida por importantes disturbios políticos.

Este viernes, Alain Robert subió al rascacielos Cheung Kong y desplegó una pancarta gigante que muestra un apretón de manos y las banderas de Hong Kong y China.

Hong Kong ha visto meses de protestas antigubernamentales que a veces han provocado enfrentamientos violentos con la policía.

El hombre de 57 años, conocido por escalar edificios altos en todo el mundo, dijo que su acto era un «llamamiento urgente por la paz».

«Quizás lo que hago puede bajar la temperatura y quizás sonreír. Esa es mi esperanza de todos modos», dijo Alain Robert en un comunicado de prensa.

Tal como en muchas de sus escaladas anteriores, Robert no usó cuerdas ni arneses durante su ascenso.

Alain Robert dijo que su mensaje en el Centro Cheung Kong de 68 pisos fue «un llamamiento urgente por la paz y la consulta entre el pueblo de Hong Kong y su gobierno».

Su acto público, se encontró con una reacción mixta a través de las redes sociales, lo cual es inevitable dado el controvertido asunto de los derechos civiles democráticos en Hong Kong.

El artista disidente chino (con sede en Australia) Badiucao criticó a Robert a través de Twitter: «¿Realmente quieres estrechar la mano de carniceros y dictadores?»

This flag shows how ignorant and stupid for some westerns understanding of Hong Kong and China.

stop normalising Beijing ok? Do u really want shake hands with butchers and dictators.

‘Spiderman’ scales Hong Kong skyscraper, unfurls ‘peace’ banner.

— 巴丢草 Badiucao