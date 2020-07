Star Wars: The Bad Batch estrenará Disney+ en 2021

La nueva serie animada de Disney +, se estrenará en el 2021 y será; en un universo galáctico Star Wars: The Bad Batch.

Tras el final de Star Wars: The Clone Wars, la próxima serie producida por Lucasfilm; cuenta la historia de los clones de élite de la Remesa Mala, que aparecieron por primera vez en The Clone Wars,.

Asimismo, se lee en una nota de Disney que los clones se internarán en una galaxia que cambiará muy rápidamente; justo después de la Guerras Clon.

Es decir, que será una época en la que los miembros de la Remesa Mala “emprenderán misiones mercenarias; mientras luchan por mantenerse a flote y encontrar nuevas metas”, agregaron en la nota.







Disney+ estrenará Star Wars: The Bad Batch

Sobre que Disney + estrenará Star Wars: The Bad Batch, directivos comentaron; que «puede que las Guerras Clon hayan llegado a su fin, pero nuestra colaboración con los innovadores narradores y artistas de Lucasfilm Animation; está solo en sus comienzos».

En este sentido, la vicepresidenta senior de contenidos de Disney +, Agnes Chu; agregó que «estamos encantados de hacer realidad la visión de Dave Filoni a través de las próximas aventuras de la Remesa Mala”.

En cuanto a los productores ejecutivos de Star Wars: The Bad Batch, la nota precisó que son; Dave Filoni (The Mandalorian); y Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars. La temporada final).

Además, Brad Rau (Star Wars Rebels) y Jennifer Corbett (Star Wars Resistance); con Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels) como coproductora ejecutiva y Josh Rimes como productor (Star Wars Resistance).

También, Rau cumplió funciones como director supervisor junto a Corbett como guionista principal; de la nueva serie Star Wars: The Bad Batch que estrenará Disney+ en 2021.

Con información: ACN/EFE/El Nacional/Foto: Cortesía

