Starlink: Regresa el enjambre de luces en las noches de marzo

Los equipos de SpaceX prepararán su lanzador Falcon 9 para el despegue tan pronto como el 11 de marzo a las 10:40 a.m. (Tiempo del Este/14:40 GMT). Esa misión elevará aproximadamente 60 satélites más para la red de Internet Starlink de SpaceX.

«Durante las inspecciones previas al vuelo estándar, SpaceX identificó un motor de válvula en el motor de la segunda etapa que no se comportó como se esperaba y determinó que la ruta más segura y más conveniente para el lanzamiento es utilizar la siguiente segunda etapa en línea que ya estaba en el Cabo y lista para el vuelo, «La NASA dijo en un comunicado.

“La nueva segunda etapa ya ha completado las mismas inspecciones de verificación previa con todo el hardware comportándose como se esperaba”, agregó el comunicado.

«La fecha de lanzamiento objetivo actualizada (del 11 de marzo) proporciona el tiempo requerido para completar la integración previa al vuelo y los pagos finales», dijo la NASA.

SpaceX está retirando la versión actual de la nave espacial Dragon a favor del vehículo Dragon 2, que vendrá en dos variantes adaptadas para misiones de tripulación y carga a la estación espacial.

El primer vuelo piloteado del Crew Dragon, la configuración humana de la próxima generación del Dragon; está programado para despegar tan pronto como el mes de mayo desde el Centro Espacial Kennedy.

La variante de carga de la nave espacial Dragon 2, que tendrá bolsas de carga y bastidores en lugar de asientos de la tripulación; está clasificada para lanzarse y aterrizar hasta cinco veces, según SpaceX.

En la misión del 11 de marzo, un cohete SpaceX Falcon 9 transportará alrededor de 60 satélites más de un cuarto de tonelada en órbita para la flota de banda ancha Starlink de SpaceX; elevando el número total de nodos Starlink lanzados desde mayo pasado a 360.

Incluyendo repuestos, SpaceX planea desplegar más de 1.500 satélites Starlink para comenzar a proporcionar servicios de Internet en todo el mundo. Se requieren alrededor de 720 satélites para comenzar los servicios iniciales de Internet en regiones de alta latitud; incluidos Canadá y el norte de los Estados Unidos.

