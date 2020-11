Canadiense Lance Stroll da la sorpresa en la «cuerda» de Turquía (+ vídeo)

El canadiense Lance Stroll saldrá primero en Turquía, Sergio «Checo» Pérez tercero y el británico Lewis Hamilton sexto, en una sorpresiva «pole» del Gran Premio que se disputará mañana domingo 15 de noviembre; en la continuación del Campeonato Mundial de Automovilismo de la Fórmula Uno.

Stroll (Racing Point) dio la sorpresa, en lo que será la decimocuarta válida del año, donde los monoplazas se metieron en las dos primeras líneas de la cuerda, con el tercer mejor crono para «Checo» Pérez.

El inglés Hamilton (Mercedes), líder indiscutible de la temporada y quien se encamina hacia el séptimo corona que igualaría el récord del alemán Michael Schumacher, afrontará la carrera desde el sexto puesto.

Stroll saldrá primero en Turquía

En una sesión de calificación caótica, Stroll logró la primera ‘pole’ de su carrera en F1 al cubrir los 5.340 metros de la lluviosa pista turca en un minuto, 47 segundos y 765 milésimas; 290 menos que el holandés Max Verstappen (Red Bull) y con medio segundo de ventaja sobre su compañero mexicano Sergio Pérez, que arrancará tercero.

«No puedo plasmar en palabras lo que siento ahora mismo, no me esperaba acabar tan adelante, porque justo antes de la calificación no sabía si realmente seríamos tan competitivos»; explicó Stroll.

Es el primer canadiense que firma una ‘pole’ en F1 desde que lo lograra por última vez Jacques Villeneuve en 1997 y en España, en el Gran Premio de Europa; que se disputó ese año en el circuito de Jerez.

«Sí confiaba en el coche, pero había que ver qué podía pasar. Al final, todo me cuadró en mi último intento y ahora estoy en la pole»; agregó.

«Es una gran alegría, después de unas semanas bastante difíciles, sobre todo después de Mugello (Italia)»; explicó Stroll, nacido hace 21 años en Montreal y que es undécimo en el Mundial, con 57 puntos.

«Checo» emocionado

«El de hoy ha sido un gran resultado para el equipo, un resultado que no esperábamos»; explicó ‘Checo’ Pérez, nacido hace 30 años en Guadalajara y que ocupa la sexta plaza, con 82 puntos.

«Definitivamente prefiero salir tercero que segundo, porque creo que mañana en la salida eso será una buena diferencia», comentó el bravo piloto tapatío en la pista de las afueras de Estambul.

‘Checo’ saldrá desde la segunda fila, desde la que partirá a su lado el otro Red Bull, el del tailandés Alexander Albon, que acabó la calificación en cuarta posición; seguido por Daniel Ricciardo (Renault).

Hamilton podría titularse

Este Mundial podría resolver a su favor este domingo el inglés Lewis Hamilton; que buscará igualar el récord de siete títulos del alemán Michael Schumacher desde el sexto puesto en parrilla.

Más atrás saldrán ESteban Ocon (Renault); Kimi Raikkonen (Alfa Romeo); Valtteri Bottas (Mercedes) y décimo Antonio Giovanazzi (Alfa Romeo).

ACN/MAS/Agencias

