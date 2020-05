Sudeban suspende cobros por servicio a usuarios que no generen actividad transaccional

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) emitió un comunicado este martes; donde suspende los cobros por el servicio de punto de venta a usuarios que no generen actividad transaccional por un período mayor a 30 días continuos.

En este contexto, anunció que iniciaron mesas de trabajo junto a funcionarios de la Sundde y el Ministerio del Comercio; con la finalidad de revisar las estructuras de costos de las tarifas establecidas por concepto de servicios.







En el escrito se lee, que la medida también afectará a los comercios que no generen un monto suficiente producto de su actividad transaccional; para cubrir los costos operativos del sistema durante el mismo periodo de tiempo.

Sudeban suspende cobros por servicios de puntos de venta

En este contexto, la Sudeban insta a “implementar mecanismos para la efectiva suspensión del servicio de puntos de venta; a los usuarios con alguna de las particularidades transaccionales descritas”.

A lo anterior agregaron, que el cumplimiento de la recién instrucción por parte de los sujetos regulados; «no podrá generar montos acumulados de deudas, ni intereses moratorios en detrimento de los usuarios”.

Por otro lado, informaron que existe un crecimiento de un 90 por ciento de las transacciones que se realizan a través de estos canales.

Vale mencionar sobre que la Sudeban suspende los cobros por servicios a usuarios que no generan actividad transaccional; que aunque muchas empresas comenzaron como proveedores de puntos de venta e invirtieron en proyectos nacionales; «el crecimiento del sector no puede ser anárquico y fuera del marco normativo, pretendiendo con ello eludir los procesos autorizados ante los órganos designados para ello; e incluso afirmar que dicha actividad no cuenta con reguladores naturales”, explicaron en el documento.

Con información: ACN/Sudeban/RunRun/Foto: Cortesía

Lee también: EEUU rebasa los 70 mil fallecidos y proyectan el doble para agosto

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN