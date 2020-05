«Súper manada» de delfines se dejó ver en California

Este miércoles se pudo conocer que cortarán Titanic para sacar telégrafo. Un tribunal de Estados Unidos (EE.UU.); autoriza por primera vez; seccionar el casco del Titanic para extraer de su interior el telégrafo que transmitió el «SOS»; durante el naufragio de la nave.

Se trata de una controversial operación organizada por la empresa RMS Titanic Inc.y pretende seccionar la embarcación que se hunde en el Atlántico hace 108 años; y acaba con la vida de más de 1.500 personas.

La juez de la corte federal de Norfolk; en la ciudad estadounidense de Virginia​​​​​​ Rebecca Beach Smith otorga este lunes la aprobación de cortar parte del casco del Titanic; con el fin de recuperar de allí el telégrafo inalámbrico Marconi; que se usa para contactar a barcos cercanos en busca de ayuda y otros objetos.

De acuerdo con la jueza de la ciudad Virginia; esta expedición representa «una oportunidad única para recuperar un artefacto; que contribuirá al legado dejado por la pérdida indeleble del Titanic».

El mismo tribunal con un personal diferente en el año 2000; dictamina que no se podía cortar ni sustraer ninguna parte de dicho trasatlántico.

Ahora, con la nueva autorización de la corte, a la RMS Titanic Inc., que es la misma compañía que localiza la embarcación en 1994; se le concede el derecho de recoger no sólo el telégrafo sino cientos de otros artefactos del naufragio.

Cortarán Titanic para sacar telégrafo. La misma corte de la ciudad estadounidense todavía debe aprobar la financiación del proyecto lo que parece difícil; debido al impacto económico de la actual pandemia del nuevo coronavirus.

No obstante, la RMS Titanic Inc. planea comenzar la expedición este verano; haciendo uso de robots submarinos para extraer el Marconi; y otros objetos del lujoso barco.

Cabe recordar, que el buque que zarpa el 10 de abril de 1912 desde Southampton (Inglaterra); y colisiona con un iceberg el 14 de abril de ese mismo año al sur de Terranova (Canadá); lo que arroja cifras de más 1.500 pasajeros y tripulantes fallecidos y 705 sobrevivientes.

«Para unos es un monumento, para algunos es un sitio histórico y para otros es donde murió un miembro de la familia. Para unos es un destino turístico y para otros es una oportunidad de negocio. Es muy difícil equilibrar todo eso» comenta el arqueólogo marítimo James Delgado; quien participa en el mapeo de una expedición al Titanic en el 2010.

108 years after #Titanic’s tragic sinking, experience the RMS Titanic like never before. Today we debut a virtual 3-D tour of Titanic: The Artifact Exhibition. To experience visit https://t.co/dlHwvmzDks code 109anniversary for a free download. Code is valid for first 109 users. pic.twitter.com/6n1emJD7LL

— RMS Titanic, Inc. (@RMSTitanic_Inc) April 15, 2020