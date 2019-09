Telegram incorpora importantes adiciones en su nueva actualización

«En el futuro, todos serán anónimos por 15 minutos». Así lo dijo el artista Banksy, dando un giro en la famosa línea de «15 minutos de fama» de Andy Warhol.

Esto ha sido interpretado en muchos sentidos por fanáticos y críticos por igual. Pero destaca la verdadera dificultad de mantener algo privado en el siglo XXI.

«Hoy tenemos más dispositivos digitales que nunca y tienen más sensores que capturan más datos sobre nosotros», dice el profesor Viktor Mayer-Schoenberger del Oxford Internet Institute.

Según una encuesta de la firma de reclutamiento Careerbuilder, el año pasado en los EE.UU. El 70% de las empresas utilizaron las redes sociales para seleccionar candidatos para el trabajo, y el 48% verificó la actividad en las redes sociales del personal actual.

Además, las instituciones financieras pueden verificar los perfiles de las redes sociales al decidir si otorgan préstamos.

Mientras tanto, las compañías crean modelos de hábitos de compra, puntos de vista políticos e incluso usan inteligencia artificial; para medir hábitos futuros basados en perfiles de redes sociales.

Una forma de tratar de tomar el control es eliminar las cuentas de las redes sociales, lo que algunos hicieron después del escándalo de Cambridge Analytica; cuando 87 millones de personas obtuvieron sus datos de Facebook en secreto para fines de publicidad política.

Si bien la eliminación de cuentas de redes sociales puede ser la forma más obvia de eliminar datos personales; esto no tendrá ningún impacto en los datos en poder de otras compañías.

En la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) incluye el «derecho al olvido»; el derecho de una persona a que se eliminen sus datos personales.

En el Reino Unido, eso está vigilado por la Oficina del Comisionado de Información. El año pasado recibió 541 solicitudes para eliminar la información de los motores de búsqueda, según los datos mostrados a la BBC; en comparación con 425 el año anterior y 303 en los años 2016 y 2017.

