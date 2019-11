Temen por la vida de Canelo ante el ruso Kovalev

Temen por la vida de Canelo Alvarez ante el ruso Sergey Kovalev

El ruso Sergey Kovalev, el rival del Canelo Álvarez; es famoso por su contundente pegada. Ahora defenderá su título semipesado ante el mexicano en Las Vegas, Nevada; y muchos aficionados temen por su vida, después que la carrera del púgil asiático-europeo quedó marcada por la muerte de su contrincante en un cuadrilátero.

Sergey Kovalev defenderá su título semipesado ante el Canelo en Las Vegas @KrusherKovalev mañana 2 de noviembre, en Las Vegas.

Canelo Álvarez y la millonaria bolsa que ganará ante Kovalev

Después de seis meses, Saúl ‘Canelo’ Álvarez (52-1-2/35 KO’s), campeón mundial mediano de la AMB, volverá al cuadrilátero, pero en esta ocasión subirá dos categorías para enfrentarse al campeón semipesado de la OMB, Sergey Kovalev (34-3-1/29 KO’s).

Y seguro se preguntarán: ¿Quién es este boxeador ruso? ¿Qué ha logrado? ¿Representa una amenaza para el mexicano? De entrada, les decimos que sí será un gran reto para el tapatío porque pasará de las 160 libras a las 175 y porque Kovalev es famoso por su pegada y desafortunadamente, su carrera quedó marcada por una pelea en la que falleció su rival.

‘The Krusher’ comenzó su carrera en el boxeo amateur y en 2009 saltó al profesionalismo a los 26 años en Estados Unidos. Para diciembre de 2011, regresó a su país para enfrentar a Roman Simakov y se llevó el triunfo por KO en el séptimo round. Sin embargo, su rival fue llevado de inmediato al hospital, entró en coma y tres días después murió a los 28 años de edad por el fuerte impacto.

Dolido por la muerte de su contrincante

«Me duele mucho porque era alguien que tenía el mismo sueño que yo de ser campeón y ahora cargo la responsabilidad por él y por mí. Siempre pensé que sería campeón por él y por mí, por ambos y esto me ha ayudado para pelear. Espero que él esté orgulloso de mí», declaró para TMZ Sports.

Sergey retomó su carrera seis meses después de este incidente y en 2013 se convirtió en campeón del mundo de peso semipesado de la OMB tras vencer por KO a Nathan Cleverly en el cuarto episodio. Al siguiente año, el ruso unificó los cinturones de la FIB y AMB tras vencer por decisión unánime a la leyenda del boxeo Bernard Hopkins.

A pesar de estos logros, no todo ha sido bueno para el pugilista ruso. Andre Ward, quien llegó a ser uno de los mejores libra por libra, le propinó dos de sus tres derrotas: en 2016 por decisión unánime y en 2017 por KO.

El triturador regresa

En noviembre de ese año, ‘El Triturador’ recuperó el cinturón de la OMB ante Vyacheslav Shabranskyy y tras una defensa exitosa frente a Igor Mikhalkin, perdió por KO ante Eleider Álvarez en 2018.

Después de esa derrota, Buddy McGirt se convirtió en su manager y se volvió más técnico y menos impulsivo. Gracias a ese cambio, tuvo su revancha ante Álvarez y finalmente, el pasado 24 de agosto de este año defendió exitosamente su cetro ante Anthony Yarde.

En conclusión, Sergey Kovalev representa una clara amenaza para el Canelo Álvarez por su gran técnica de golpeo para conectar la cabeza y el hígado y aunque la diferencia de edad es clara -el ruso es siete años mayor-, el tapatío deberá cuidar hasta el más mínimo detalle para salir victorioso el próximo 2 de noviembre en el MGM Grand de Las Vegas.

ACN/Marca/claro mesa

No deje de leer: Catar prepara el terreno para su Mundial 2022(Opens in a new browser tab)