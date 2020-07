Templos católicos se mantendrán cerrados hasta nuevo aviso

Una mujer, quien se identificó como sobrina de Peralta, agrede a una militar en una pelea que se generó en una estación de servicio; en el municipio Lagunillas del estado Zulia.

El altercado se hizo viral en las redes sociales, por un video que fue publicado, en donde se observa a la sobrina de Peralta, notablemente molesta; quien se va en contra de una funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana.

Cabe destacar, que no se conoce la razón exacta de la discusión ni la fecha en la que ocurrió.

“Vos a mí no me tenéis que decir, vos no sabéis de quién soy hija yo. Que Peralta se murió no significa nada porque yo sigo siendo familia de Peralta, maldita”; dijo la mujer.







Mujer agrede a militar

Poco después, lanzó manotazos hacia la uniformada, quien también respondió a las agresiones. “Desgraciada, fuera de aquí, mardita, fuera de aquí”; replicó la uniformada.

La sobrina de Peralta, agrede a la militar, y se mantiene en el lugar. A pesar de la presencia de militares, ninguno se atrevió a detenerla.

“¿A mí quién me va a meter presa? A la verga, si yo soy sobrina de Peralta. Que se murió fue otra verga. Vení para verte el nombre, que te voy a ver el nombre”, expresó.

“Anda vete, pues”, dijo la militar. “No me da la gana, maldita guajira. ¿A qué te meto una patada en la jeta? Yo hablé de buena manera con él; ni le grité ni nada”, contestó la mujer, a quién aún no se le conoce la identidad.

Por su parte, la periodista Madelein Palmar publicó el video en Twitter. Señaló que la situación por la gasolina en la entidad comienza a agravarse, a poco más de un mes de haber llegado al país los cargamentos de combustible iraní; que compró el Gobierno.

Esto ocurrió en el municipio Lagunillas del Edo. Zulia. Yo le diría: cuando el enchufe hace cortocircuito. Pero lo cierto es, que la situación de la gasolina en la región tiende agravarse al paso de los días. #Zulia #9jul pic.twitter.com/krdR2E6V3i — Madepalmar (@Madepalmar) July 10, 2020

ACN/No dejes de leer: Tareck El Aissami informó que también tiene coronavirus

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN