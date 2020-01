Tener sexo seguido aleja la menopausia

Investigadores realizan un estudio en donde las mujeres que manifiestan tener sexo semanalmente; tienen 28% menos de probabilidades de experimentar la menopausia que aquellas que tienen sexo menos de una vez al mes.

Asimismo, las personas que tiene sexo mensualmente;obtienen 19% menos de probabilidades de alcanzar la menopausia, que aquellas que tuvieron relaciones sexuales menos de una vez al mes.

El estudio no analiza el motivo del vínculo, sin embargo; los autores dicen que las señales físicas del sexo pueden indicarle al cuerpo que existe la posibilidad de quedar embarazada.

Pero para las mujeres que no tienen relaciones sexuales con frecuencia en la mediana edad; una menopausia temprana puede tener más sentido biológico.

Megan Arnot, autora principal del estudio expresa, “si no vas a reproducir, no tiene sentido ovular; es mejor que uses esa energía en otro lugar”.

Es importante saber, que durante la ovulación, una mujer es más susceptible a las enfermedades porque el sistema inmunitario está deteriorado, dijo Arnot. Si el embarazo; es poco probable debido a la falta de actividad sexual; eso significa que no sería beneficioso para el cuerpo asignar energía al proceso de ovulación.

En cambio, dijo, los hallazgos respaldan la “Hipótesis de la Abuela”; una teoría que sugiere que la menopausia evolucionó originalmente en humanos para reducir el “conflicto reproductivo” entre las diferentes generaciones de mujeres y asegurar que sus nietos sobrevivieran y prosperasen.

Estudio entre mujeres

Las casi 3 mil mujeres en el conjunto de datos tenían una edad promedio de 45 años cuando comenzó el estudio; tenían dos hijos, en promedio, y en su mayoría estaban casadas o en una relación o viviendo con su pareja.

Alrededor del 45% de las mujeres experimentaron una menopausia natural a la edad de 52 años. Las entrevistas se llevaron a cabo durante un período de 10 años.

Al comienzo del estudio, ninguna de las mujeres había entrado en la menopausia, pero 46% estaba en la perimenopausia temprana (comenzando a experimentar síntomas de la menopausia como períodos irregulares y sofocos); y % estaba premenopáusica (con ciclos regulares y sin mostrar síntomas de perimenopausia o menopausia).

Cabe destacar, que es la primera vez que un estudio muestra un vínculo entre la frecuencia de tener relaciones sexuales y el inicio de la menopausia, dijo Arnot.

“El mecanismo de la relación entre el sexo y la menopausia es una vía prometedora para futuras investigaciones y podría abrir la puerta a las intervenciones conductuales”, dijo Arnot.

ACN/CNN en español

