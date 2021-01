Terremoto en Indonesia dejó 42 muertos y cientos de heridos

Al menos 42 personas murieron y más de 600 resultaron heridas después de que un poderoso terremoto de magnitud 6.2 sacudiera edificios en la isla de Sulawesi, Indonesia, en la madrugada de este viernes.

El epicentro del terremoto en Indonesia ocurrió a 6 km de la ciudad de Majene, y se ubicó aproximadamente a 10 km de profundidad.

Cientos de edificios han sido destruidos o dañados, incluido un hospital, que se derrumbó con más de una docena de pacientes y donde parte del personal continua atrapado debajo de los escombros.

Al menos 15.000 personas fueron desplazadas después del terremoto. Los sobrevivientes que quedaron atrapados entre los escombros del epicentro todavía aguardan por la ayuda médica.

Al menos 26 de las muertes se registraron en Mamuju, mientras que otras 8 se registraron en otras partes de Sulawesi occidental. En Majene, se reportaron 4 muertes en un sismo previo, mientras que otras 637 resultaron heridas.

Massive #earthquake magnitude of 6.2 hits #Indonesia, when most of resident were sleeping.several hospital buildings and hotels were badly damaged. Some of the victims are still trapped behind the rubble of the building.

