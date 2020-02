Explosión durante filmación de “The Matrix 4” causa grandes pérdidas en San Francisco

El cantante venezolano Lasso, en el transcurso de un concierto en íntimo; le envió una indirecta a su expareja, la actriz criolla Sheryl Rubio.

También, le agradeció por servirle de musa para escribir una canción o por regalarle una canción; no especificó ese tema. Sin embargo, en el video publicado en redes sociales, el cantante expresó que «Tal vez no son el uno para el otro; y eso no tiene nada de malo (…) Yo pensé que iba a pasar el resto de mi vida con ella y no fue así».

Sobre la muy aceptada producción discográfica, reiteró su agradecimiento, pues luego de su más reciente relación; obtuvo un tema titulado «Un millón como tú» hasta ahora exitoso.

Ante estos comentarios en público, varios usuarios en redes sociales aseguraron; que lo dicho por Lasso fue en referencia a Sheryl, a pesar de que no mencionó explícitamente su nombre.

Aunque, sus seguidores sus fanáticas existen muchos rumores de una nueva relación del cantante venezolano con la actriz mexicana Danna Paola con quien tiene una buena amistad.

No importa que sino con quien♥️ the fucking true pic.twitter.com/wpRKMu11jo — VS (@valsuberoo) February 23, 2020

Con información: EP Mundo/Foto: Cortesía

