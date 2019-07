Thor 4 confirmada: Chris Hemsworth vuelve y dirigirá Taika Waititi

La emblemática serie de HBO, Game of Thrones, rompe récord al recibir 32 nominaciones de los Premios Emmy 2019; que recompensa a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense.

La popular serie de HBO fue nominada a la mejor serie dramática; y recibió la mayor cantidad jamás otorgada para cualquier programa o serie en una sola temporada.

De esta forma, Game of Thrones desaloja el récord que tenía “Policías de Nueva York”; que consiguió 26 nominaciones en 1994. En sus ocho temporadas, “Game of Thrones”, ha logrado 161 nominaciones en general.

La segunda posición es para “La maravillosa Sra. Maisel”; que se lleva 20 nominaciones incluyendo mejor comedia. Ante la destacada actuación de Rachel Brosnahan y Alex Borstein.

Por su parte, la serie “Chernobyl” se queda en tercera posición con 19 nominaciones; y optará a convertirse en la Mejor Miniserie de los Premios Emmy.

Cabe destacar, que HBO finalizó como la cadena más nominada para la edición de los Premios Emmy 2019; con 137 superando a Netflix, que recibió 117.

Principales categorías Premios Emmy:

Mejor actor protagonista de drama:

Jason Bateman (‘Ozark’)

Sterling K. Brown (‘This is us’)

Kit Harington (‘Game of Thrones’)

Bob Odenkirk (‘Better Call Saul’)

Billy Porter (‘Pose’)

Milo Ventimiglia (‘This is us’)

Mejor guion en un drama:

Peter Gould y Thomas Schnauz por ‘Winner’ (‘Better Call Saul’)

Jed Mercurio por Episodio 1 (‘Bodyguard’)

David Benioff y DB Weiss por ‘El trono de hierro’ (‘Game of Thrones’)

Bruce Miller y Kira Snyder por ‘Holly’ (‘El cuento de la criada’)

Emerald Fennel por ‘Nice and Neat’ (Killing Eve)

Jesse Armstrong por ‘Nobody is Ever Missing’ (‘Succession’)

Mejor dirección en un drama:

David Benioff y DB Weiss por ‘El trono de hierro’ (‘Game of Thrones’)

David Nutter por ‘El último Stark’ (‘Game of Thrones’)

Miguel Sapochnick por ‘La larga noche’ (‘Game of Thrones’)

Daina Reid por ‘Holly’ (‘El cuento de la criada’)

Lisa Brühlman por ‘Desperate times’ (‘Killing Eve’)

Jason Bateman por ‘Reparations’ (‘Ozark’)

Adam McKay por ‘Celebration’ (‘Succession’)

Mejor serie dramática:

Better Call Saul

Bodyguard

Game of Thrones

Killing Eve

Ozark

Pose

Succession

This is Us

Mejor actor protagonista de comedia:

Anthony Anderson (‘Black-ish’)

Don Cheadle (‘Black Monday’)

Ted Danson (‘The Good Place’)

Michael Douglas (‘El método Kaminsky’)

Bill Hader (‘Barry’)

Eugene Levy (‘Schitt’s Creek’)

Mejor actriz protagonista de comedia:

Christina Appelgate (‘Dead to me’)

Rachel Brosnahan (‘La maravillosa sra. Maisel’)

Julia Louis-Dreyfus (‘Veep’)

Natasha Lyonne (‘Muñeca rusa’)

Catherine O’Hara (‘Schitt’s Creek’)

Phoebe Waller-Bridge (‘Fleabag’)

Mejor guion en una comedia:

Alec Berg y Bill Hader por ‘ronny/lilly’ (‘Barry’)

Phoebe Waller-Bridge por Episodio 1 (‘Fleabag’)

Josh Siegal y Dylan Morgan por ‘Janet(s)’ (‘The Good Place’)

Maya Erskine y Anna Konkle por ‘Anna Ishii-Peters’ (‘PEN15’)

Leslye Headland, Natasha Lyonne y Amy Poehler por ‘Nothing in this World is Easy’ (‘Muñeca rusa’)

Allison Silverman por ‘A warm body’ (‘Muñeca Rusa’)

David Mandel por ‘Veep’ (‘Veep’)

Mejor dirección en una comedia:

Alec Berg por ‘The Audition’ (‘Barry’)

Bill Hader por ‘ronny/lilly’ (‘Barry’)

Mark Cendrowski por ‘The Stockholm Syndrome’ (‘Big Bang’)

Harry Bradbeer por ‘Episodio 1’ (‘Fleabag’)

Amy Sherman-Palladino por ‘All Alone’ (‘La maravillosa Sra. Maisel’)

Daniel Palladino por ‘We’re going to the Catskills’ (‘La maravillosa señora Maisel’)

Mejor serie cómica:

Barry

Fleabag

The Good Place

La maravillosa Sra. Maisel

Muñeca rusa

Shitts’ Creek

Veep

Mejor actor protagonista de serie limitada o tv movie:

Mahershala Ali (‘True Detective’)

Benicio del Toro (‘Fuga en Dannemora’)

Hugh Grant (‘Un escándalo muy inglés’)

Jared Harris (‘Chernobyl’)

Jharel Jerome (‘Así nos ven’)

Sam Rockwell (‘Fosse/Verdon’)

Mejor actriz protagonista de serie limitada o tv movie:

Amy Adams (‘Heridas abiertas’)

Patricia Arquette (‘Fuga en Dannemora’)

Aunjanue Ellis (‘Así nos ven’)

Joey King (‘The Act’)

Niecy Nash (‘Así nos ven’)

Michelle Williams (‘Fosse/Verdon’)

Mejor guion en una serie limitada, película o especial:

Craig Mazin por ‘Chernobyl’

Brett Johnson, Michael Tolkin y Jerry Stahl por ‘Episodio 6’ (‘Fuga en Dannemora’) Brett Johnson,

Michael Tolkin por ‘Episodio 7’ (‘Fuga en Dannemora’)

Steve Levenson y Joel Fields por ‘Providence’ (‘Fuga en Dannemora’)

Russell T. Davies por (‘Un escándalo muy inglés’)

Ava DuVernay y Michael Starrbury por ‘Parte 4’ (‘Así nos ven’)

Mejor dirección en una serie limitada, película o especial:

Johan Renck por (‘Chernobyl’)

Ben Stiller por (‘Fuga en Dannemora’)

Jessica Yu por ‘Glory’ (‘Fosse/Verdon’)

Thomas Kail por ‘Who’s got the Pain’ (‘Fosse/Verdon’)

Stephen Frears por (‘Un escándalo muy inglés’)

Ava DuVernay por (‘Así nos ven’)

Mejor reality de competición:

The Amazing Race

American Ninja Warrior

Nailed It

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Voice

Con información: ACN/Infobae/BiobioChile

