Club mexicano se deja meter dos goles en protesta por deuda (+ vídeos)

Tiburones de Veracruz salió a protestar por incumplimiento de pago de sus quincenas, pero el acuerdo con Tigres UANL no funcionó, al encajar dos goles sin moverse del campo y al final perder 3-1.

Eso sucedió anoche en su estadio veracruzano en la fecha 14 de la Liga MX, donde se vivió uno de las historias tristes y bochornosas del bolompié azteca.

La insólita situación no salió como esperaban los jugadores escualos que parece ser se pusieron de acuerdo con el rival que no pensaban tocar el balón varios minutos en protesta porque la directiva no le cancela sus salarios.

Sorpresa fue cuando el actual campeón del fútbol mexicano anotaron en dos ocasiones, al minuto tres y luego al cuatro.

Tiburones de Veracruz salió a protestar y le fue…

Tiburones de Veracruz salió a protestar por lo menos en los primeros cinco minutos del juego, porque no tenían otra,

A mitad de la semana la Federación Nacional supo que no jugarían y amenazó que de no hacerlo automáticamente perdería la categoría.

En este momento Veracruz acumula 40 juegos sin ganar, con cuatro empates, nueve derrotas y es último de la tabla.

El ambiente dejó las cosas tensas después del 0-2, con los tantos de Luis Rodríguez (3′) y el francés André Pierre Gignac (4′), ambos con disparos desde atrás.

El chileno Eduardo Vargas anotó el 3-0, a los 8 minutos, aunque ya ambas oncenas si se movían en la cancha.

Descontó el inglés Colin Kazim Richards casi al final del juego.

Tigres se quedó con 10

A los 27′ fue expulsado Jesús Dueñas, al pisar con alevosía al argentino Daniel Villalba que dejó a Tigres con 10 hombres en cancha.

Igualmente, jugadores que estaban en la banca del Veracruz, no paraban de decirle improperios a Gignac y Vargas, por lo que ellos consideraron desleal.

Veracruz por lo menos pudo anotar a los 90 minutos, con la diana del inglés Richards, tras ser asistido por Jesús Henestrosa, pero igual fue otra caída.

Medios mexicanos han declarado el episodio como uno de los más tristes y bochornosos del fútbol de ese país.

Al escucharse el final, jugadores de Tiburones no quisieron darle la mano a sus oponentes de Tigres y hasta los aplaudieron de forma sarcástica, al considerar que no respetaron un acuerdo que solo duraría unos minutos, pero encajó dos goles.

Tigres UANL actual campeón se metió en la tercera posición con seis triunfos, cinco empates, par de caídas y 23 puntos.

Después de ver estas escenas #HagamosConcienciaTodos, es lamentable la situación que viven los Jugadores de los Tiburones Rojos de Veracruz y esto no puede pasar ni se merece el futbol mexicano.#HoyPorMiMañanaPorTi

.

.

.

Imágenes de Azteca deportes. pic.twitter.com/RUnbKlh8bR — AMFproMX (@AMFproMX) October 19, 2019

https://twitter.com/ismagonzalezMX/status/1185429085087883264

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: LVBP y equipos se desmarcan de empresas del Gobierno de Maduro