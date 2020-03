Tigres de Aragua y Navegantes del Magallnes hacen trueque

Tigres y Magallanes acordaron cambio de lanzador y jardinero respectivamente, transacción oficializada por la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

La escuadra bengalí tranzó con el pitcher zurdo Dedgar Jiménez, quien ahora aborda la nave a cambio del guardabosques Juan Vicente Infante.

Para la escuadra nauta es su primer movimiento de cara a la temporada 2020-2021, añadió en nota de prensa.

“Infante es un jugador que fortalecerá el outfield y con quien podemos contar desde el primer día de temporada”, indicó el comunicado la Comisión Deportiva de la novena bucanera.

Infante, de 23 años de edad, en dos campañas con los bengalíes (2018-2019, 2019-2020) dejó una línea ofensiva de .289/.308/.474, con once hits, cuatro dobles, par de anotadas, cinco impulsadas, una relación boletos ponches de 1/8, en 11 juegos de temporada regular y 38 turnos.

Alegre por su abuelo…

“Cuando me enteré del cambio me dio felicidad y satisfacción porque mi abuelo Tobías, antes de morir, me dijo que quería verme con el uniforme del Magallanes. Gracias a él me inicié en el beisbol porque fue quien me llevó al campo desde compotica y casi toda mi familia es magallanera”, declaró Infante al portal del Magallanes.

En el sistema de MLB, el oriundo de Zaraza, estado Guárico, vio acción en 2006 con el equipo Astros Orange, filial de Houston en la Dominican Summer League.

En 35 juegos con la sucursal de los siderales ligó para .164 de promedio, con 11 imparables en 67 turnos.

“Me siento más cómodo jugando en el right y en el center field. Creo que puedo contribuir con mi ofensiva, ya que esa es una de mis mejores herramientas y ha sido clave para mi hasta ahora”, aseguró.

Aportó para cupo mundialista U23

Infante fue el mejor tercer bateador de la selección de Venezuela en el recién finalizado Pre-Mundial U23 Nicaragua 2020, tras conectar en ocho juegos para .308/.462/.419, en 26 turnos consumidos.

En la mencionada justa premundialista, se destacó en el juego por el pase al venidero Mundial de la categoría al ligar de 2-2, con una anotada, un doble y par de impulsadas.

“De grande esta fue mi primera vez representando a Venezuela, es una experiencia increíble el haber tenido el honor de representar al país”, afirmó el jardinero derecho,

Actualmente se encuentra en conversaciones para actuar en este verano con el equipo Industriales de Tijuana de la Liga Norte de México, después haberse destacado, tanto en defensa como en ofensiva, en la Liga Suprema del país azteca el año pasado con los Tigres de Obregón.

Jiménez ahora tigrero

Por su parte, Dedgar Jiménez es un lanzador zurdo que hasta noviembre de 2019 perteneció a la organización de los Medias Rojas de Boston.

Ese año se desempeñó entre Triple A y Doble A. Dejó promedio de carreras limpias permitidas de 4.63 en 31 presentaciones.

Como abridor estuvo en 14 juegos, cosechó cuatro victorias y sufrió seis reveses. En 93.1 episodios de labor, recetó 81 ponches y regaló 51 pasaportes para dejar un WHIP de 1.46.

En la LVBP, el siniestro oriundo de Araure, acumula tres campañas con el uniforme de Magallanes.

Posee marca de 1-1 en 36 innings lanzados para una efectividad de 5.75 y exhibe una relación boletos/ponches de 16/21 con un WHIP de 1.61.

Es el segundo cambio que la gerencia bengalí realiza durante la temporada muerta. El 30 de enero recibieron al infielder Alberto González desde los Tiburones de La Guaira a cambio del receptor novato Sebastián Rivero.

ACN/MAS/Prensa LVBP

