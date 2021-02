Confirman el título oficial de la película Spider-Man 3

Confirman el título oficial de Spider-Man 3, que será «Spider-Man: No Way Home», luego de que los protagonistas; crearon una confusión en los aficionados a través de las redes sociales.

Sin embargo, de manera oficial ya anunciaron el título, aunque no más detalles sobre la película durante su aparición en «The Tonight Show».

Es de recordar, que el título oficial de Spider-Man 3 por fin se reveló, después de emitir una serie de títulos falsos, entre ellos, Spider-Man: Phone Home, Spider-Man: Home-Wrecker y Spider-Man: Home Slice.

Es por ello, que generaron revuelo en todo el mundo, lo que también vino acompañado de una confusa emoción para los seguidores de las producciones de Marvel.

Respecto a la película, es de señalar que ha estado produciendo en Atlanta desde finales de 2020 y continúa su rodaje éstos meses del 2021; lo que servirá como la primera historia del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en la continuación de la historia que se desarrolla en «WandaVision».

Título oficial de Spider-Man 3

De esta manera y mediante Instagram, los actores Tanto Tom Holland como Zendaya y Jacob Batalon mostraron las pistas del posible título oficial de Spider-Man 3; así como algunas imágenes de lo que se verá en el trabajo audiovisual.

En este sentido, Holland expresó que «la película es increíblemente ambiciosa, y estoy encantado de decir que estamos teniendo éxito en su realización. Vimos una escena de lucha que habíamos rodado hace unas semanas, y nunca he visto una escena de lucha como esta en el MCU. Estoy muy emocionado de que el público la vea».

En cuanto a la historia del filme, al parecer contará con multiversos, debido a que se verá al Doctor Strange de Benedict Cumberbatch; al tiempo que está relacionada con «WandaVision», muy parecida a «Doctor Strange in the Multiverse of Madness».

De igual manera, para alegría y sorpresa de sus fieles seguidores, se han generado comentarios de que actores de antiguas franquicias de Spider-Man se unirán a la película. Sin embargo, Marvel ni Sony se han pronunciado al respecto.

Por su parte, el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, informó durante una rueda de prensa previo al estreno de ‘WandaVision’; que la fecha de estreno de Spider-Man: No Way Home está previsto para diciembre de 2021.

