Tornado azotó Florida derribando árboles, volteando vehículos y arrancando techos

Un poderoso tornado azotó a tres comunidades de Florida el pasado miércoles, derribando árboles, volteando vehículos y arrancando techos, mientras la nieve y un pesado clima invernal colapsaba los estados del Atlántico Medio y el Noreste en una ráfaga de climática adversa que se mantiene sobre EEUU.

El enorme extremadamente peligroso tornado, arrasó los condados de Pinellas, Hillsborough y Polk, comenzando justo antes de las 4 p.m. (hora local) del día miércoles, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas), cubriendo más de 80 kilómetros (50 millas), en aproximadamente dos horas.

Hubo grandes daños en el condado de Pinellas, según el diario Tampa Bay Times. A pesar de los destrozos, no hubo víctimas mortales confirmadas, ni tampoco heridos graves. El tornado se debilitó sobre la bahía de Tampa y se formó nuevamente en el condado de Polk en el otro lado, según reportó el diario estadounidense.

Las fotos publicadas en las redes, mostraban algunos de los estragos: vehículos volcados sobre el techo, laminas de techos liviano que cayeron en la vía, objetos incrustados a los costados de las casas, árboles derribados y otros escombros esparcidos por las calles.

We’re tracking damage from a possible tornado in Pinellas County. There’s a lot of debris in Pinellas Park near 66th St and Bryan Dairy Road. This is by the Park Village apartments @BN9 pic.twitter.com/vohXEZFnQW

— Jorja Roman (@JorjaRoman) December 16, 2020