Trabajadores de la Chet protestaron por la suspensión de sueldos

Trabajadores de Insalud que cumplen funciones en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) protestaron este martes 19 de enero, en rechazo a la suspensión de sueldos a más de 600 empleados.

Desde las afueras del centro de salud, el presidente del Sindicato de la Salud, Carlos Viloria, denunció que la medida arbitraria; «fue por orden de la directora de recursos humanos de Insalud, Yuraima Díaz».

«Ella no ha explicado los motivos dela suspensión, por eso pedimos a la presidenta de Insalud que nos atienda; en virtud de que la jefa de recursos humanos le tiene miedo a los sindicatos», agregó.

Por su parte, una camarera en el área quirúrgica del hospital de nombre Mariliz Gil, expresó indignación cuando notó que no le depositaron su quincena de 650 mil bolívares. “¿Qué hace uno con lo que nos pagan? Sin embargo seguimos luchando, no nos hemos ido, trabajamos y no es justo que no nos paguen ni siquiera eso”, sentenció.

Ante esta situación, catalogada como arbitraria por Viloria, afirmó que en el caso de que no tengan alguna respuesta por parte de los directivos de Insalud; los trabajadores afectados se dispondrán a introducir las denuncias correspondiente ante el Ministerio del Trabajo.

Aunado a la suspensión del sueldos por lo que protestaron hoy los trabajadores de la Chet, la falta de insumos en los últimos meses; es una de las tantas cosas con las que han tenido que lidiar.

Desde la escasez de insumos médicos, de limpieza y de implementos de bioseguridad en plena pandemia por la COVID-19.

En este contexto, Gregorio Figueroa consideró que lo más grave, junto a que le hayan suspendido su sueldo; es la falta de fondos para la adquisición de materiales para el mantenimiento y desinfección de las áreas.

“Lo que pasa es que no hay implementos para trabajar: No hay tobos, bolsas de basura ni contenedores. Tampoco nos dan el equipo de bioseguridad”, aseguró.

Sumado a todo lo antes descrito, Yamileh García señaló que la falta de transporte para que el personal cumple con su jornada laboral; así como el poco personal son otras de las carencias del principal centro de salud de Carabobo.

