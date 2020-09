¡Tragedia! Tras fuertes lluvias se desbordó río El Limón en Aragua

No dejes de leer: Detenido médico por vender Remdesivir en dólares en hospital de Valencia

Sector El Limón Situación delicada por desbordamiento del río. No hay reporte oficial de personas desaparecidas. Se recomienda ser prudentes, manténgase en zonas altas, no trate de pasar corrientes de agua. En desarrollo pic.twitter.com/rp9WOKfW6W

#9Sep Ante el fenómeno climático extraordinario que ha generado intensas lluvias en nuestro estado, he girado instrucciones a todos los organismos de seguridad y protección de #Aragua a desplegarse en diferentes zonas, con especial atención al municipio Mario Briceño Iragorry

Jacobo Vidarte, reportó a través de su cuenta oficial en Twitter, que hasta el momento no hay un reporte oficial de desaparecidos, al tiempo que recomienda “ser prudentes y mantenerse en zonas altas”.