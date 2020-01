Trágico accidente vial en Barquisimeto con 5 muertos

El olor a carne chamuscada y a metal derretido se confundía bajo un sol abrasador; inmediatamente después del trágico accidente de tránsito; ocurrido ayer en la tarde en la avenida Ribereña; a la altura del Distribuidor Jirahara, sentido hacia el oeste, de Cabudare hacia Barquisimeto, estado Lara. Una gruesa capa de cenizas cubría los cuatro canales de la vía y así quedó retratado el ambiente.

Este accidente, que se cobró la vida de cuatro adultos y un niño además de dejar herido al conductor de uno de los carros involucrados, ocurrió a eso de la 1:00 de la tarde. De acuerdo al informe preliminar ofrecido en el sitio por el Cuerpo de Bomberos de Iribarren y el Servicio de Tránsito de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), un Chevrolet Aveo negro, conducido por Teresio Peña Dugarte (54) y acompañado por Greicis Giménez (42) iban en sentido hacia el oeste.

«Mis tíos habían salido solos de Cabudare para Barquisimeto para el cumpleaños de unos sobrinos», fue lo que dijo una sobrina de la pareja. En sentido contrario, a bordo de un Chevrolet Optra beige, iban a bordo cuatro personas (tres adultos y un menor de edad).

Fuego y muerte tiñeron de sangre la avenida Ribereña

Aunque la PNB aún investiga las circunstancias exactas, se sabe que el conductor del Optra perdió el control del volante unos 60 metros después del distribuidor, saltó la isla y pasó al sentido contrario. Mientras intentaban retomar el control, Peña no tuvo tiempo de frenar su Aveo e impactó el frente de su vehículo con el lado derecho del Optra.

Del impacto, los dos carros salieron envueltos en llamas en direcciones opuestas, porque el tanque del Optra explotó con el fuerte golpe. Mientras que el Aveo (con todo el tren delantero destrozado) se consumía en el canal rápido, el otro carro (que casi quedó en forma de acordeón), también se quemaba entre el canal del medio y el lento.

Columnas de fuego de dos metros de altura consumían a los dos vehículos. Los conductores que pasaban por la avenida Ribereña, se bajaban asombrados de lo que veían, pero un grupo de ellos se fijó que los ocupantes del Aveo intentaban salir del carro.

Tardaron en apagar las llamas

«Vi cómo la señora (Greicis) quería salir. Corrí junto a otros dos señores, forzamos la puerta de copiloto y logramos sacarla primero a ella y después al señor (Teresio), que estaba como aturdido porque no hablaba», explicó uno de los rescatistas.

Tanto Giménez como su esposo, fueron trasladados hasta el Hospital Central de Barquisimeto, pero ella murió a los minutos de ingresar por los múltiples golpes internos que tenía y fuertes quemaduras. A Teresio le diagnosticaron una hemorragia interna, por lo que sería intervenido quirúrgicamente.

Pasaron casi 45 minutos y las llamas en el Optra, si bien habían reducido, no se apagaban. Aunque en el sitio llegaron comisiones de la PNB, Bomberos de Iribarren y Protección Civil (PC), incluyendo la presencia de su director regional, Luis Mujica, los cadáveres ya carbonizados seguían expuestos al fuego.

5 muertos en trágico accidente vial en Barquisimeto

Como esperaban al coche bomba con agua, los funcionarios de PC y de los Bomberos resolvieron con echarle tierra al carro que sacaban del cerro adyacente a la vía. Se mantuvieron así hasta que casi a las tres de la tarde, llegó el coche bomba y lograron apagar completamente las llamas.

El interior de ambos carros quedó reducido a cenizas, así como los cauchos y todo el tren delantero. En el caso del Optra, los cuerpos quedaron tan carbonizados que al momento, no se logró identificar a ninguno de sus ocupantes, lo que sí se pudo confirmar fue que de piloto iba un hombre, de copiloto una mujer y en la parte de atrás un adulto joven o adolescente y un menor de edad.

Sus restos fueron trasladados por el Cicpc hasta la morgue del Hospital Central.

ACN/LPL/José Daniel Sequera

