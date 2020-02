Transición traumática depende de militares

El presidente interino de la República, Juan Guaidó, aseguró este domingo; que los militares tienen en sus manos la oportunidad de hacer menos traumático lo que considera; un inevitable cambio de gobierno en Venezuela.

El presidente interino de la República evocó; la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que aplastará a la tiranía de Maduro

«De ustedes sí depende que esta transición sea lo menos traumática para toda Venezuela; su futuro y el de la familia militar»; dijo el líder opositor en una carta a la Fuerza Armada.

Guaidó considera inevitable un cambio de gobierno en el país; independientemente de los deseos del régimen de Nicolás Maduro.

«Estamos a tiempo», subrayó el opositor en su carta difundida en Twitter.

En la comunicación evocó la amenaza del presidente Donald Trump; con quien se reunió el 4 de febrero, de que aplastará la tiranía de Maduro.

Trump lidera la presión internacional contra el régimen venezolano. La medida se tomó mediante sanciones que incluyen un embargo petrolero de facto; y un bloqueo financiero, lo que según Maduro solo ha profundizado la grave crisis socioeconómica.

Ejercicios militares

Esta nueva exhortación de Guaidó coincidió con el segundo y último día de ejercicios militares convocados por Maduro.

Aproximadamente 2,4 millones de militares y miembros de la Milicia fueron desplegados en varios estados del país, según el alto mando.

Guaidó regresó a Venezuela el pasado martes después de realizar una gira internacional. El periplo lo llevó a Estados Unidos, Colombia, Canadá y varios países europeos.

El opositor, cuya jefatura parlamentaria desconoce Maduro, se plantea liderar un gobierno de transición que convoque a nuevos comicios.

