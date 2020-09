Agudizado el servicio de transporte público en Carabobo y Aragua

Desde que inició la semana se ha visto agudizada la falta de transporte público en Carabobo y Aragua; por tanto las filas de usuarios en las paradas esperando a que una camionetica llegue; para trasladarse a su trabajo o regresar a casa son larguísimas.

Ésta situación se repite de nuevo en 2020, y es que la ausencia de gasoil y gasolina en las estaciones de servicio; retrasan las rutas que habitualmente laboran hacia diferentes sectores y municipios en el país.

En el caso de Aragua, los habitantes del municipio Girardot y Mario Briceño Iragorry, éstos días se han visto en la necesidad de formarse en larguísimas colas a la espera de su turno para subir a la unidad.

Retraso de transporte público en Carabobo y Aragua

Toda ésta situación con el transporte público en Carabobo y Aragua también se repite en diversidad de estados; y se debe a la falta de combustible en las estaciones para cargar los tanques de los carros que se dedican al servicio de transporte público.

De hecho, son varias horas que tanto usuarios, choferes y dueños de unidades deben esperar; con el fin de poder trasladarse dentro de la ciudad o para que le llegue el turno de echar gasoil o gasolina.

En este sentido, Juan Pereira denunció éste jueves desde una cola en la parroquia El Limón; que «yo debo agarrar ésta y luego otra camionetica en la avenida Bolívar, es decir, que son dos colas las que me debo calar para llegar a donde necesito. Luego la misma odisea de regreso».

En Carabobo, desde la avenida Branger del municipio Valencia se evidenciaron largas colas para tomar el bus con destino a Naguanagua y Tocuyito.

Incluso, la pasajera Analía Dudiel, aseguró que se ha vuelto costumbre el no contar con el transporte público; por lo que le ha tocado estar más de una hora y media esperando.

“Muchas veces me da miedo, porque no respetan las medidas de prevención y van muy llenos. He oído sobre muchos casos de personas que se han caído, por ir en el estribo”, contó sobre la ausencia del transporte público en Carabobo y Aragua.

Ante esa realidad, varios fueron los usuarios que suman días en la rutina de caminar, con la intención de llegar a sus destinos; tomando en cuenta que no todos se alimentan bien y ahora deben gastar la poca energía en las caminatas diarias.

Por su parte, el presidente de la asociación civil Unión La Esmeralda del municipio San Diego, Wuilkin Marín; afirmó que el 64% de los choferes de vehículos a diesel se han formado en colas en gasolineras; parando así la producción de ganancias.

Con información: ACN/Redes/Todos Ahora/Foto: María Molina

